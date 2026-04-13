Teror se convierte en capital cultural de Gran Canaria con la sexta edición de SOLTURA

Teror volverá a situarse en el centro de la agenda cultural de Gran Canaria con la celebración de la sexta edición del Festival SOLTURA de Sostenibilidad y Cultura, prevista para los días 17 y 18 de abril de 2026. La Villa Mariana acogerá durante dos jornadas una intensa programación gratuita y al aire libre que reunirá música, artes escénicas, talleres, performance, propuestas familiares, fotografía y gastronomía, con el objetivo de convertir el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y convivencia.

El festival llega a Teror después de haberse consolidado como una de las citas culturales itinerantes más reconocibles de la isla. Su fórmula combina la creación artística contemporánea con una mirada social y medioambiental, apostando por un modelo de cultura cercano, abierto a todos los públicos y con capacidad para activar la vida de los municipios. En esta ocasión, el evento desplegará su programación en seis escenarios distribuidos por el casco histórico, reforzando la idea de que la cultura también puede habitar las plazas, las calles y los recorridos cotidianos.

Más allá del cartel de artistas y de la variedad de actividades, SOLTURA llega este año con un mensaje claro: la paz y la convivencia forman parte esencial de cualquier planteamiento serio sobre sostenibilidad. Esa idea, subrayada en la presentación oficial del programa, atraviesa una edición que no se limita a ofrecer entretenimiento, sino que también busca abrir preguntas sobre la forma de vivir el territorio, relacionarse con el entorno y construir comunidad.

Un festival gratuito pensado para todos los públicos

Uno de los grandes valores de SOLTURA es su vocación pública. El programa de 2026 reúne 26 actividades abiertas a la ciudadanía, diseñadas para atraer perfiles diversos: familias con niños, público joven, amantes de la música en directo, vecinos del municipio, visitantes de otros puntos de la isla y personas interesadas en el arte contemporáneo, la ecología o la participación social.

La gratuidad y el formato al aire libre refuerzan el carácter accesible del encuentro. No se trata únicamente de asistir a conciertos o ver espectáculos, sino de habitar Teror de otra manera durante todo un fin de semana, recorriendo sus espacios más emblemáticos mientras se suceden actuaciones, talleres y experiencias compartidas.

El festival se extenderá por enclaves como la Plaza de Sintes, la Plaza Teresa de Bolívar, el Paseo González Díaz, la Plaza de la Alameda y la Plaza Nuestra Señora del Pino, entre otros puntos del centro histórico. Esa descentralización permite repartir la actividad y, al mismo tiempo, proyectar una imagen de Teror como un municipio capaz de acoger una gran cita cultural sin perder su identidad.

Música en directo con nombres destacados del panorama canario y nacional

La música volverá a ser uno de los ejes principales de SOLTURA. El programa incorpora ocho conciertos de distinto formato con artistas procedentes tanto de Canarias como del ámbito nacional, una combinación que aporta variedad estilística y amplía el atractivo del cartel.

Entre los nombres anunciados figuran Xoel López, Mr. Kilombo, Samora, Andrea Rodríguez, Marilia Monzón y Tierra de Fuego, a los que se suman propuestas como ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo’ y el proyecto Isjazz. La selección dibuja una programación plural, capaz de transitar entre la canción de autor, los sonidos mestizos, las raíces insulares, las pequeñas sonoridades acústicas y el jazz.

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Esta mezcla responde bien al espíritu del festival: no encasillarse en un solo registro, sino ofrecer una experiencia cultural amplia, donde cada persona pueda encontrar una puerta de entrada distinta. La música, en este contexto, funciona como motor de encuentro, pero también como lenguaje común para conectar sensibilidades y generaciones.