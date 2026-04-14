50 años de Braulio en Eurovisión: el cantante de Santa María de Guía que llevó su voz al mundo

Se cumplen 50 años de la participación de Braulio en Eurovisión, un hito que vuelve a situar al cantante de Santa María de Guía en el foco de la actualidad cultural. Su paso por el festival europeo se revaloriza como uno de los episodios más destacados de la música canaria fuera del Archipiélago.

El cantante de Santa María de Guía que representó a España en Eurovisión

Pocos recuerdan hoy que Braulio, guiense de corazón, representó a España en Eurovisión hace ya 50 años, en un momento en el que el festival era una de las pocas ventanas reales de proyección internacional para un artista. Su participación llegó en una etapa clave de su carrera, cuando comenzaba a consolidarse dentro del panorama musical nacional y su nombre empezaba a sonar con fuerza fuera de Canarias.

Aquel Eurovisión no tenía nada que ver con el actual: era un escaparate televisivo de enorme impacto en Europa, donde cada actuación podía marcar un antes y un después en la trayectoria de un cantante. En ese contexto, la presencia de Braulio supuso un salto importante en su carrera artística y una oportunidad única de situar su música en un escenario continental.

Aunque no logró la victoria en el certamen, su paso por el festival tuvo un efecto inmediato en su reconocimiento, reforzando su presencia en la industria musical española y abriéndole nuevas oportunidades profesionales. Con el tiempo, su figura ha quedado asociada a esa generación de intérpretes que lograron llevar la música española más allá de sus fronteras en una época en la que la proyección internacional era mucho más limitada que en la actualidad.

Portada de La Provincia 4/4/1976 / La Provincia

Una actuación que forma parte de la historia del festival

El paso de Braulio por Eurovisión se mantiene como un episodio significativo dentro de la historia del festival y de la música española de los años 70. En aquel periodo, el certamen estaba todavía consolidando su identidad como evento europeo, con un fuerte peso cultural y televisivo que convertía cada edición en un acontecimiento seguido por millones de espectadores.

Su actuación ha sido recordada con el paso del tiempo como parte de esa etapa en la que Eurovisión no solo era una competición musical, sino también una herramienta de representación cultural. Cada país proyectaba a través de sus artistas una imagen propia, y en ese escenario los intérpretes asumían un papel que iba más allá de lo estrictamente musical.

Más allá del resultado, la participación de Braulio contribuyó a reforzar la visibilidad de los artistas canarios en escenarios de gran alcance, en un momento en el que no era habitual que intérpretes del Archipiélago accedieran a plataformas de este nivel.

Un nombre ligado a la proyección musical de Canarias

La figura de Braulio forma parte del grupo de artistas canarios que lograron dar el salto desde el ámbito insular hacia el panorama nacional e internacional en una época especialmente compleja para la difusión musical. Su participación en Eurovisión representa uno de los momentos más visibles de esa trayectoria, tanto por el alcance del festival como por el impacto que tuvo en su carrera posterior.

Con el paso del tiempo, su nombre ha quedado vinculado a una generación de intérpretes que contribuyeron a abrir camino a la música canaria en la industria española, en un contexto en el que las oportunidades de visibilidad exterior eran mucho más reducidas que en la actualidad.

Concierto de Braulio / José Carlos Guerra / LPR

Cincuenta años después, la participación de Braulio en Eurovisión sigue ocupando un lugar destacado en la memoria musical de Canarias y del propio festival. Su paso por el certamen europeo se mantiene como un símbolo de una época en la que la proyección internacional de los artistas españoles era limitada, pero profundamente significativa, ya que cada actuación en este escenario suponía una oportunidad única de alcanzar visibilidad fuera de las fronteras nacionales.