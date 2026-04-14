El alcalde de Guía estudia tramitar la solicitud de zona tensionada para el casco antiguo ante el alza de los alquileres

"Es un problema que habíamos detectado hace tiempo y que tenemos que estudiar, porque es verdad que el alquiler de las viviendas se ha disparado, aunque en este caso no se trata de grandes tenedores". El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, coincide con la Asociación Sociocultural y de Patrimonio Bruno Quintana Quintana en la necesidad de estudiar en profundidad la petición ante el Gobierno de Canarias de la declaración del casco antiguo y su entorno como zona de mercado residencial tensionado, para facilitar la emancipación de los jóvenes y el acceso a un hogar.

Alfredo Gonçalves reconoce que ha estado ya sobre la mesa con técnicos la posible tramitación de la zona tensionada, aunque en una situación muy preliminar. De ahí que no le haya sorprendido la petición del colectivo vecinal, que es Medalla de Plata de la ciudad, y de la que se hizo eco este periódico ayer.

Muchos estudiantes

El alcalde expone que no se ha construido lo suficiente en Guía, pese a que la Universidad Fernando Pessoa ya tiene matriculados a unos 1.800 estudiantes, muchos de los cuales residen de forma temporal en el propio municipio, y que existe un plan de crecimiento de la institución académica.

El regidor manifiesta que la falta de oferta ha propiciado que muchos de los vecinos que han decidido vivir en el municipio durante el curso hayan buscado un alojamiento en barrios más alejados del centro educativo como La Atalaya, y hasta en los municipios limítrofes, dado los pecios que se piden y la escasa disponibilidad.

Alfredo Gonçalves señala que en el caso de Guía no es un problema de grandes tenedores que tengan al menos 10 viviendas, a diferencia de otros territorios, por lo que minimiza que se trate de especulación. Pero, añade, cree que la situación ha ocasionado que la demanda sea muy alta para la actual oferta actual.

A la espera de nuevas construcciones

Por contra, señala que una de las ventajas es que la situación ha propiciado también que casonas que estaban abandonadas hayan vuelto a rehabilitarse, evitando su deterioro y posible pérdida. De ahí que hable de que existen sus pros y contras que hay que analizar en profundidad antes de su solicitud formal. "Es positivo para el patrimonio, pero es negativo porque impide que personas se independicen, sobre todo los jóvenes".

El alcalde espera también que las nuevas promociones inmobiliarias en curso permitan también aliviar el panorama inmobiliario en Guía, aunque para ello haya que esperar algún tiempo.

Como publicó este periódico, la Asociación Sociocultural y de Patrimonio Bruno Quintana Quintana de Guía ha solicitado al Ayuntamiento la declaración ante el Ejecutivo regional del casco antiguo y, al menos, dos kilómetros a su alrededor como zona de mercado residencial tensionado para garantizar el acceso a la vivienda.

El colectivo detalla como ejemplos que se están pagando hasta 400 euros por una habitación. Frente a esta situación, hace más de 20 años que no se construyen viviendas de promoción pública. «Se están comprando casonas para rehabilitarlas y reconvertirlas en apartamentos para estudiantes, reduciendo el mercado tradicional del alquiler».

"Pedimos altura de mira política" Asociación Bruno Quintana

Los vecinos señalan que una familia que ingresa 1.200 euros no puede pagar 700 euros por un alquiler. De ahí que hayan trasladado a la Corporación su preocupación por esta situación residencial, con la petición de que se tramite ante el Gobierno de Canarias la catalogación de zona tensionada por el derecho a la vivienda, y poner freno al crecimiento de los precios.

Desde barrios hasta municipios completos

«Es un problema grave, porque no se puede alquilar. Por eso pedimos a los políticos altura de miras para regular el precio en el casco histórico de Guía; no atacamos a los propietarios, ni a los empresarios, pero hay un problema social grave, y se piden cantidades exageradas, que llegan a ser el doble de lo que había sido lo habitual», señalan.

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