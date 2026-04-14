Arucas
Arucas inicia los trámites para ser Ciudad Amiga de la Infancia ante Unicef: un proyecto para la infancia
El Ayuntamiento celebra una mesa participativa en Bañaderos que se reunirá este miércoles para realizar un diagnóstico y elaborar la documentación
El Ayuntamiento de Arucas inicia los trámites para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El proyecto requiere un diagnóstico del municipio para elaborar el Plan especial, por lo que se ha convocado un programa de participación ciudadana.
Apoyo social
La agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia tiene como misión proteger los derechos de los niños, en especial de los más desfavorecidos y de aquellos a los que resulta más difícil llegar. Para ello trabaja en más de 190 países. Y dentro de su actividad, uno de sus programas es "trabajar con los gobiernos locales con el objetivo de mejorar las vidas de los niños y niñas mediante políticas municipales que garanticen sus derechos a la salud, la educación, la protección y la participación, entre otros. Porque las ciudades deben ser los primeros entornos seguros y protectores, y deben impulsar a todos los niños y niñas a alcanzar su máximo potencial".
Arucas comienza a sentar las bases para ser declarada Ciudad Amiga de la Infancia. Esto, destaca el Ayuntamiento de Arucas, "significa comprometerse con los derechos, la voz y la calidad de vida de la población infantil y juvenil, marco que debe estar presente en las decisiones que se tomen".
Edificio de Usos Múltiples
El área de Participación Ciudadana y Servicios Sociales ha convocado la primera mesa participativa, para realizar el diagnóstico con el que crear el Plan de Infancia y Adolescencia municipal.
La reunión se celebrará a cita este miércoles 15 de abril a las 18 horas en el Edificio de Usos Múltiples de Bañaderos.
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