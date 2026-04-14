Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Influencer Annabella LovasBonos Consumo ArchipiélagoIntento de suicidioClavijo al PSOEEnsanche del puente centenario de MiraflorUD Las PalmasTiempo Canarias
instagramlinkedin

Buscan a un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional solicita ayuda ciudadana para localizar a Diego Manuel C. P., un joven de 25 años desaparecido el 6 de abril de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, sin que se sepa su paradero

Desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria / SOS Desaparecidos

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación para difundir la desaparición de Diego Manuel C. P., un joven de 25 años desaparecido el pasado 6 de abril de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada, el joven mide 1,80 metros, tiene complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño. Desde el momento de su desaparición no se ha tenido noticia sobre su paradero.

Las autoridades consideran clave la difusión del cartel para poder recabar información que ayude a dar con su localización lo antes posible. Por ello, han hecho un llamamiento a la población para que cualquier persona que pueda aportar algún dato relevante se ponga en contacto con la Policía.

Noticias relacionadas

Para facilitar la colaboración, se ha habilitado el teléfono 091, correspondiente a la Policía Nacional, donde se puede comunicar cualquier pista o información relacionada con el caso.La desaparición ha generado preocupación entre familiares y allegados, mientras continúa el operativo de búsqueda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Premio Nobel de Física de 2016 se maravilla con las aplicaciones prácticas de su teoría: 'El control de la materia nos permite fabricar objetos microscópicos
  2. El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de otras nuevas cuatro grúas para las terminales de contenedores
  3. Muere Goyi Arévalo, madre y gran apoyo de Sara Carbonero
  4. Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos
  5. Horóscopo de abril: los signos que toman impulso esta semana según Esperanza Gracia
  6. Un pastor halla la mochila de la influencer Annabella Lovas, la joven localizada muerta hace un año en un barranco de Gran Canaria
  7. Anabel Pantoja lamenta la muerte de Manuel: 'Hasta al irte fuiste generoso
  8. No cabe ni un barco: el Puerto de Las Palmas alcanza su plena ocupación con once buques offshore atracados en sus muelles

Sensores en presas y barrancos monitorizarán en tiempo real las lluvias en Gran Canaria

Sensores en presas y barrancos monitorizarán en tiempo real las lluvias en Gran Canaria

Buscan a un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El ensanche del puente centenario de Miraflor obligará al cierre de la carretera de Teror durante casi cinco meses

El ensanche del puente centenario de Miraflor obligará al cierre de la carretera de Teror durante casi cinco meses

Cortes de tráfico en Mogán este sábado 18 de abril por el Anfi Challenge Gran Canaria

¿Quieres conocer la obra de Juan de León y Castillo? Descubre esta ruta guiada en Telde

¿Quieres conocer la obra de Juan de León y Castillo? Descubre esta ruta guiada en Telde

El Parque Sur de Maspalomas estrena una nueva zona de juegos musicales inclusivos: así son las nuevas actividades

El Parque Sur de Maspalomas estrena una nueva zona de juegos musicales inclusivos: así son las nuevas actividades

Más guaguas y mayor horario de la biblioteca: las peticiones de los adolescentes de Moya al alcalde durante el pleno juvenil

Más guaguas y mayor horario de la biblioteca: las peticiones de los adolescentes de Moya al alcalde durante el pleno juvenil

La Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos refuerzan la vigilancia con patrullas conjuntas contra la migración irregular en Las Palmas

La Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos refuerzan la vigilancia con patrullas conjuntas contra la migración irregular en Las Palmas
Tracking Pixel Contents