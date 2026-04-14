Buscan a un joven de 25 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación para difundir la desaparición de Diego Manuel C. P., un joven de 25 años desaparecido el pasado 6 de abril de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la información facilitada, el joven mide 1,80 metros, tiene complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño. Desde el momento de su desaparición no se ha tenido noticia sobre su paradero.

Las autoridades consideran clave la difusión del cartel para poder recabar información que ayude a dar con su localización lo antes posible. Por ello, han hecho un llamamiento a la población para que cualquier persona que pueda aportar algún dato relevante se ponga en contacto con la Policía.

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Para facilitar la colaboración, se ha habilitado el teléfono 091, correspondiente a la Policía Nacional, donde se puede comunicar cualquier pista o información relacionada con el caso.La desaparición ha generado preocupación entre familiares y allegados, mientras continúa el operativo de búsqueda.