Canción de autor y reggae: la agenda musical de este viernes en Agüimes

La música centrará la agenda cultural de Agüimes este viernes 17 de abril, con dos propuestas en distintos puntos del municipio y a pocos minutos de diferencia. El Museo de Historia de Agüimes, en el casco, acogerá a las 20:00 una nueva sesión del ciclo Sabor de Autor con la cantautora Dácil Santana, mientras que la Caseta del Muelle de Arinaga será escenario a las 20:30 del concierto de reggae de Tamaduba & Brian Perdomo, dentro de la programación de En Acústico.

Sabor de Autor en el Museo de Historia

La actuación de Dácil Santana se plantea en formato íntimo, con voz y guitarra, en línea con el carácter del ciclo. La propuesta combina el directo con una degustación de vino Señorío de Agüimes y queso de kilómetro cero. La artista presenta un repertorio que recorre influencias de la canción de corte clásico y el estilo urbano, y cuenta con trabajos discográficos publicados. Según la información facilitada por la organización, ha alcanzado en varias ocasiones el número uno en Los 40 Principales Canarias.

Dácil Santana. / LP/DLP

Reggae en la Caseta del Muelle de Arinaga

La segunda cita del viernes llegará desde las 20:30 en la Caseta del Muelle de Arinaga con Tamaduba & Brian Perdomo, formación vinculada al reggae en Canarias. El grupo presentará temas de su trabajo discográfico ‘Todo lo que hagas con amor’, con un repertorio de canciones originales inspiradas en sonidos de distintas culturas y orientadas a mensajes de unión.

Próximas fechas de los ciclos en Agüimes

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Tras el concierto de este viernes, Sabor de Autor continuará el 12 de junio con Rubén Rodríguez, el 17 de septiembre con Alba Rox y el 13 de noviembre con Jesús Garriga, que cerrará la serie de actuaciones. En paralelo, En Acústico se trasladará a la plaza Primero de Mayo del Cruce de Arinaga para recibir a Septeto Palmero el 2 de mayo. El 9 de mayo, la plaza del Rosario en el casco de Agüimes acogerá a The Beatless Band, y el 22 de mayo será el turno de Calle Boogaloo, de regreso a la Caseta del Muelle. El ciclo concluirá el 13 de junio con la actuación en Arinaga de Agua del Chorro.