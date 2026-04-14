Cortes de tráfico en Mogán este sábado 18 de abril por el Anfi Challenge Gran Canaria

El municipio de Mogán activará este sábado 18 de abril un amplio dispositivo de tráfico con motivo de la celebración del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, una prueba de triatlón que obligará a realizar cortes y restricciones en varias zonas del litoral.

La principal afección será el cierre de la carretera GC-500 entre la plazoleta del barranco de La Verga, en Anfi del Mar, y el barranco de Taurito, entre las 06:00 y las 14:00 horas. Además, el acceso a Anfi del Mar y Los Caideros quedará restringido al tratarse de la zona de transición de la prueba, permitiéndose únicamente el paso controlado por agentes de tráfico. También se verán afectadas otras áreas como Balito, Puerto Rico, Amadores, Tauro, Taurito y Playa del Cura, donde el acceso estará limitado a casos justificados o de necesidad urgente.

En Puerto Rico, tanto la zona baja como accesos como Agua La Perra tendrán restricciones, recomendándose a los vecinos estacionar en la parte alta y desplazarse a pie mediante pasos habilitados. En Amadores, el acceso deberá realizarse por rutas alternativas desde la GC-1, mientras que en Tauro, El Platero y Playa del Cura se pide a los residentes planificar sus desplazamientos con antelación.

Por su parte, el acceso a Taurito por la GC-500 permanecerá cerrado, debiendo utilizarse la GC-1 como vía alternativa. También se verá afectado el acceso a las playas de Los Frailes, Medio Almud y Tiritaña, que permanecerán cerradas al tráfico durante el horario de la prueba.

El Ayuntamiento ha previsto además paradas provisionales de transporte público y accesos controlados para trabajadores y traslados al aeropuerto en franjas horarias limitadas, siempre bajo supervisión de la Policía Local.

El concejal de Eventos Deportivos, Luis Becerra, ha pedido a los vecinos que planifiquen sus desplazamientos con antelación y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de la prueba, que reunirá a destacados triatletas en el entorno de Anfi del Mar.

Desde el Consistorio se solicita comprensión ante las molestias que puedan generar estas medidas, necesarias para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.