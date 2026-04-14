Cuentos, talleres y libros: así será la semana del Día del Libro en Mogán

El municipio de Mogán conmemorará el Día Internacional del Libro con una variada programación cultural organizada por la Red de Bibliotecas Municipales, que se desarrollará del 20 al 24 de abril. La agenda incluye talleres creativos, presentaciones literarias, sesiones de narración oral y encuentros con autoras canarias, con propuestas dirigidas a todas las edades.

La programación arrancará el lunes 20 de abril con el taller familiar “Retos literarios”, que se celebrará a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. Esta actividad propone una aproximación lúdica a la lectura, fomentando la creatividad y la participación en familia.

El martes 21 será el turno de la literatura fantástica con la presentación del libro “Quién habla en mi cabeza”, de la escritora Mélani Garzón-Sousa, a las 19:00 horas en la misma biblioteca. La obra, segunda parte de la bilogía La piel de estrellas, aborda la salud mental desde una perspectiva narrativa y personal. Durante el encuentro, la autora compartirá su proceso creativo y dialogará con el público sobre los temas que inspiran su obra.

El miércoles 22 comenzará con una sesión de bebecuentos a cargo del grupo Cuentos Llenos de Luna, a las 10:15 horas en la Escuela Infantil Municipal María Jesús Ramírez Ositos, en Arguineguín. Por la tarde, el taller “Retos literarios” se trasladará a la Biblioteca Municipal de Mogán, también a las 18:30 horas.

Feria del libro en Mogán / LP/DLP

El jueves 23, Día Internacional del Libro, estará especialmente dedicado al público infantil. La jornada arrancará a las 10:00 horas en la Biblioteca Municipal de Arguineguín con el taller “El juego de las letras” y la creación del Mural Día del Libro 2026.

Por la tarde, la Biblioteca Municipal de Mogán acogerá a las 18:00 horas el taller “Te cuento uno”, una propuesta orientada a estimular la imaginación y el interés por la lectura entre los más pequeños. La jornada culminará a las 19:30 horas en Arguineguín con la presentación de “Los amantes de Mambrú”, primera novela de la autora grancanaria Fabiola Gil, inspirada en hechos reales.

La programación concluirá el viernes 24 de abril con una nueva sesión de bebecuentos en la Escuela Infantil de Mogán a las 10:15 horas. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, la Biblioteca Municipal de Arguineguín acogerá la sesión de narración oral “Un ratito de cuentos”, a cargo de Néstor Bolaños, dentro de la XIX edición del Circuito de Narración Oral Días de Cuentos, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Mogán refuerza su apuesta por la promoción de la lectura y el acceso a la cultura, acercando la literatura a la ciudadanía a través de propuestas participativas y adaptadas a todos los públicos.