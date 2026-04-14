El ensanche del puente centenario de Miraflor obligará al cierre de la carretera de Teror durante casi cinco meses

El ensanche del centenario puente de Miraflor y la construcción de aceras para mejorar la seguridad de los vecinos junto a las viviendas de la zona obligará al cierre de la carretera general de Teror (GC-21) durante casi cinco meses. La consejería de Obras Públicas del Cabildo espera sacar a concurso la obra el año próximo y conlleva la expropiación previa de pequeños terrenos a unos 45 propietarios, estimándose la inversión en 3,2 millones de euros. Mientras, se acondicionará para su uso como vía alternativa en su conexión con Las Palmas de Gran Canaria la calzada de San José del Álamo (GC-211), que requiere otro desembolso de 3,5 millones.

8.000 coches junto a la gasolinera abandonada

El 11 de junio de 2021 se inauguraba la nueva carretera de Teror. Pero la obra dejó un tramo sin tocar, pese a su peligrosidad. Se trata de la travesía de Miraflor, que cuenta con un histórico puente de piedra que se construyó en el año 1828 de cinco metros de ancho y que no permite el paso de dos vehículos al mismo tiempo. Además, la cercanía al asfalto de las viviendas supone un peligro para los residentes, en una arteria por la que circulan a diario 7.999 vehículos por término medio.

El Cabildo acomete ahora el proyecto de ensanche de la travesía de casi medio kilómetro de longitud por el núcleo urbano de Miraflor (las casas próximas a la gasolinera abandonada), manteniendo el diseño original del puente de piedra de 55 metros de longitud por "razones estética y etnográficas", resaltó el consejero insular, Augusto Hidalgo, durante la presentación de la obra este martes.

El alcalde de Teror, Augusto Arencibia, destacó que esta es una vieja reivindicación vecinal, en un trazado con un gran tránsito de coches y por el que pasan numerosos peregrinos caminando de camino a la Basílica del Pino, además de mejorar la seguridad para los vecinos.

Desvío de la carretera a Teror por San José del Álamo. / José Péez Curbelo

La obra prevé crear una plataforma superior al actual puente, lo que permitirá pasar de los actuales cinco metros de ancho a los nueve metros. Según el jefe de servicio, Orlando Hernández, esto permitirá el tránsito de dos camiones al mismo tiempo, sin tener que parar la circulación como ocurre en estos momentos.

Conservación de la estructura

El diseño de la nueva infraestructura garantizará que la carga que soporta la estructura no recaiga sobre el puente actual para favorecer su conservación de una obra de ingeniería que está a punto de cumplir dos siglos de existencia, ya que se construirán micropilotes con estribos que servirán de soporte del peso. Además, se habilitarán aceras a ambos lados de metro y medio de ancho cada una, con bolardos para garantizar la seguridad vial de los viandantes, junto a un sistema de drenaje para recoger el agua.

El proyecto prevé también acondicionar aceras en el resto de la travesía urbana, que van desde los 1,80 metros de ancho hasta los dos metros en las zonas de casas, que se amplía en las zonas sin construir y un mínimo de un metro en la curva con el puente. Dispondrá de barandillas y aparcamientos, entre otras medidas disuasorias para que los conductores rebajen la velocidad.

Expropiaciones

Obras Públicas cuenta con un presupuesto inicial de 3,17 millones de euros, y el plazo de ejecución total es de 20 meses. Y para ello el Cabildo tendrá que cerrar la expropiación de 45 fincas (unos 3.000 metros cuadrados de superficie), en gran parte de pequeñas dimensiones, cuyo procedimiento se espera iniciar a finales de este año.

Sin embargo, el mayor problema vendrá con el obligado cierre de la carretera de Las Palmas de Gran canaria y Teror (GC-21) entre cuatro y cinco meses para poder instalar la nueva plataforma de puente de Miraflor. El objetivo es que salga en un año la licitación de la obra, por lo que el proyecto no estará liquidado hasta 2029 en el mejor de los casos.

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Como alternativa, Obras Públicas espera empezar este mismo año el acondiconamiento de la carretera de San José del Álamo para desivar el tráfico mientas permanece cerrado el paso por Miraflor. Esta obra permitirá el resfaltado y el cambio de peralte de algunos tramos, entre otras mejoras. Esta obra supondrá una inversión complementaria de otros 3,5 millones de euyros.