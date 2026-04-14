Gran Canaria avanza en su plan de movilidad con participación pública
El proceso de elaboración se encuentra en su segunda fase, centrada en el diagnóstico como fase previa a la redacción del documento
El Gobierno del Cabildo de Gran Canaria continúa dando pasos en la elaboración del Plan de Movilidad Insular Sostenible (PMIS), que marcará cómo se organizará el transporte en la isla entre 2025 y 2035. Este martes, la institución reunió a representantes de administraciones y organismos clave para incorporar sus propuestas en el diseño del futuro modelo.
La sesión de trabajo, encabezada por el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, forma parte del proceso participativo abierto por el Cabildo para definir el documento. En el encuentro participaron representantes del propio Cabildo, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, AENA, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centros hospitalarios como el Doctor Negrín y el Insular, la Dirección General de Tráfico y varios ayuntamientos.
Recoger aportaciones
El proceso de elaboración se encuentra en su segunda fase, centrada en el diagnóstico y la redacción de un documento inicial, en la que la participación ciudadana y técnica cobra un papel clave para identificar problemas y prioridades antes de la redacción definitiva.
Hasta el momento, el Cabildo ha recibido más de 85 aportaciones a través del portal web, el registro oficial y las redes sociales, contribuciones que se incorporarán al diagnóstico y servirán de base para las siguientes fases del plan.
Según explicó Sosa, el PMIS pretende ser una “hoja de ruta estratégica” basada en un análisis real de la movilidad en la isla y su evolución a medio plazo. El documento busca avanzar hacia un sistema más eficiente, accesible y seguro. Entre los objetivos, figura reducir la dependencia del vehículo privado y disminuir la huella ambiental tanto en entornos urbanos como en zonas rurales.
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