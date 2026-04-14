Gran Canaria da por finalizadas las alertas meteorológicas tras semanas de incidencias y activa ayudas al sector primario

El Gobierno de Canarias ha dado por finalizadas las distintas situaciones de alerta y prealerta activadas en el archipiélago tras varias semanas marcadas por condiciones meteorológicas adversas.

La Dirección General de Emergencias, en aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha comunicado el levantamiento de la alerta por desprendimientos a partir de las 15:00 horas del 14 de abril de 2026. Esta decisión llega después de constatar una mejora progresiva de las condiciones que habían motivado su activación.

Durante la misma jornada, el Ejecutivo autonómico también ha anunciado el fin de la situación de prealerta por viento y por fenómenos costeros en el conjunto del archipiélago.

En el caso de los fenómenos costeros, la medida afecta especialmente a Gran Canaria, aunque también se extiende a las islas occidentales, donde se había mantenido la prealerta en las últimas semanas.

Este levantamiento supone la vuelta progresiva a la normalidad tras un periodo en el que se habían reforzado las recomendaciones de autoprotección para la población.

Más de 400 incidentes por desprendimientos en Canarias

Uno de los datos más relevantes del episodio meteorológico ha sido el elevado número de incidencias registradas. Según el CECOES 1-1-2, entre el 18 de marzo y el 14 de abril se gestionaron un total de 475 incidentes relacionados con desprendimientos en todo el archipiélago.

La distribución por islas refleja el impacto desigual del fenómeno:

Gran Canaria: 250 incidentes

250 incidentes Tenerife: 159

159 La Palma: 37

37 La Gomera: 20

20 El Hierro: 6

6 Fuerteventura: 2

2 Lanzarote: 1

El día más crítico fue el 24 de marzo, cuando se registraron 131 desprendimientos en una sola jornada. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente descendente, hasta alcanzar cifras mínimas en los últimos días.

Tendencia a la normalización tras semanas de inestabilidad

A partir del 25 de marzo, los datos comenzaron a mostrar una reducción progresiva de los incidentes, lo que permitió a las autoridades evaluar la situación con mayor optimismo.

En la jornada previa al levantamiento de la alerta, únicamente se registró un desprendimiento, lo que confirmó el cambio de escenario y justificó la decisión de dar por finalizadas tanto la alerta como las prealertas activadas.

Mientras el archipiélago recupera la normalidad, las administraciones centran ahora sus esfuerzos en evaluar los daños provocados por la borrasca Therese.

El Cabildo de Gran Canaria ha habilitado un procedimiento específico para que los afectados puedan declarar los perjuicios sufridos en explotaciones agrícolas y ganaderas.