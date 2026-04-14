Más guaguas y mayor horario de la biblioteca: las peticiones de los adolescentes de Moya al alcalde durante el pleno juvenil

La Villa de Moya ha celebrado una sesión plenaria juvenil que ha estado presidida por el alcalde, Raúl Afonso, junto al grupo de gobierno y en la que ha participado el alumnado de primero de bachillerato del IES Doramas. La sesión plenaria juvenil ha alcanzado su decimocuarta edición en el Consistorio y tiene como objetivo que los jóvenes trasladen sus sugerencias y cuestiones acerca de la gestión municipal así como trasladarles la forma de trabajo. Fue así como la sesión comenzó con la explicación por parte del alcalde, Raúl Afonso, del funcionamiento del pleno detallando que está conformado por trece concejales, de los cuales diez conforman el grupo de Gobierno y tres la oposición.

“Con la celebración de este tipo de actividades buscamos introducir a los jóvenes del municipio en el funcionamiento de las instituciones del municipio, que conozcan cómo trabajan y cuál es su función para la sociedad. Así mismo, también buscamos que se les despierte el interés por la actividad política y hacerles partícipes resolviendo dudas y escuchando sus peticiones que siempre nos sirven para mejorar el día a día”, destaca Raúl Afonso.

El alcalde Raúl Afonso preside el pleno juvenil en Moya. / LP/DLP

Los estudiantes han expuesto al máximo edil y a los concejales diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad del municipio. Es así como se han interesado en diferentes cuestiones relacionadas con la oferta cultural y formativa del municipio, así como el posible aumento de la frecuencia del transporte público. El alumnado también se interesó por la situación actual del municipio en materia de seguridad y solicitaron la ampliación del horario de la biblioteca. Una cuestión ante la que el grupo de gobierno les adelantó que pronto esperan habilitar una sala de estudio autogestionada para que esté a su disposición de todos en cualquier horario. Trasladaron también la posibilidad de usar el Polideportivo del instituto para ampliar la oferta deportiva del municipio y realizar nuevas actividades en ese espacio, ante lo que se les transmitió que la oferta actual queda cubierta con las instalaciones que se usan actualmente pero que siempre tienen las puertas abiertas para proponer la práctica de nuevos deportes.

Un pleno en el que estuvo presente el alumnado de primero de bachillerato del IES Doramos y en el que pudieron trasladar sus cuestiones e inquietudes ante la situación actual de la Villa de Moya que fueron resueltas por el alcalde y los concejales de cada área. De la misma manera, se les animó a tener una participación más activa dentro del municipio con la propuesta de nuevas actividades e iniciativas. Una vez finalizada la sesión el alumnado agradeció al alcalde y al grupo de gobierno el recibirlos y resolverles todas las dudas planteadas. El Pleno Juvenil que cumple su decimocuarta edición siendo una actividad complementaria del departamento de Filosofía del instituto y puesta en marcha por el área de Juventud.