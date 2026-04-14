Mogán celebra el Día del Libro con talleres, cuentos y autoras canarias

Mogán celebrará el Día Internacional del Libro con una programación repartida entre el 20 y el 24 de abril que incluye talleres creativos, sesiones de narración oral, actividades para bebés y presentaciones literarias. La agenda, organizada por la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán, se desarrollará principalmente en la Biblioteca Municipal de Arguineguín y la Biblioteca Municipal de Mogán, además de centros educativos del municipio.

Taller familiar para abrir la semana

La conmemoración arranca el lunes 20 de abril con el taller familiar “Retos literarios”, previsto a las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. La propuesta plantea acercar la lectura a través del juego y dinámicas creativas pensadas para compartir en familia.

Presentación de fantasía y salud mental

El martes 21, la Biblioteca Municipal de Arguineguín acoge a las 19:00 horas la presentación de “Quién habla en mi cabeza”, de la escritora Mélani Garzón-Sousa. La obra es la segunda parte de la bilogía fantástica La piel de estrellas y aborda la salud mental desde la perspectiva de la autora, que también compartirá el proceso de creación y dialogará con el público asistente.

Bebecuentos y segunda sesión de “Retos literarios”

La jornada del miércoles 22 de abril comienza a las 10:15 horas con bebecuentos a cargo del grupo Cuentos Llenos de Luna, en la Escuela Infantil Municipal María Jesús Ramírez Ositos, en Arguineguín. Ya por la tarde, “Retos literarios” se traslada a la Biblioteca Municipal de Mogán, con inicio a las 18:30 horas.

El 23 de abril: mañana infantil y tarde de cuentos y novela

El jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro, la programación dedica la mañana al público infantil con el taller “El juego de las letras” y la elaboración del Mural Día del Libro 2026, desde las 10:00 horas en la Biblioteca Municipal de Arguineguín.

Por la tarde, la Biblioteca Municipal de Mogán ofrece el taller “Te cuento uno” a las 18:00 horas, orientado a estimular la imaginación y el gusto por las historias entre niños y niñas. La jornada se cierra en Arguineguín con la presentación de “Los amantes de Mambrú”, de la escritora grancanaria Fabiola Gil, a las 19:30 horas. Se trata de su primera novela y está inspirada en hechos reales.

Cierre con más bebecuentos y narración oral

La programación finaliza el viernes 24 de abril con una nueva sesión de bebecuentos de Cuentos Llenos de Luna, esta vez en la Escuela Infantil de Mogán a las 10:15 horas. Por la tarde, la Biblioteca Municipal de Arguineguín acoge a las 18:30 horas la sesión de narración oral “Un ratito de cuentos”, dirigida por el narrador Néstor Bolaños. Esta actividad se enmarca en la XIX edición del Circuito de Narración Oral Días de Cuentos, impulsado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Biblioteca Insular.