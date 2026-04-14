Mómerat Teatro lleva al Guiniguada una mirada cruda sobre los sueños rotos y las nuevas formas de relacionarse

La compañía Mómerat Teatro desembarca este viernes 17 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria con Pensé que mi vida iba a ser distinta, una propuesta escénica escrita y dirigida por Joel Hernández, que también forma parte del reparto junto a Silvia Criado y Fer Delgado. La obra se presenta como una reflexión generacional sobre la resignación, los vínculos afectivos y la necesidad de reinventarse cuando la vida no termina pareciéndose a lo que se había imaginado.

La pieza sitúa al espectador en un destartalado piso de un viejo edificio, donde conviven tres jóvenes marcados por el azar, el deseo y una rutina emocional cada vez más frágil. La llegada de un nuevo inquilino, descrito como enigmático y sin pasado, actúa como detonante de una sacudida interna que obligará a los personajes a confrontar sus relaciones, derribar sus máscaras y enfrentarse a sus verdades más íntimas.

Más allá de su trama, el montaje aborda cuestiones como la aceptación de los sueños rotos, el desencanto frente a un pasado idealizado y la búsqueda de nuevos modelos para relacionarse en tiempos inciertos. Todo ello se desarrolla en una atmósfera muy concreta: un piso revestido con papeles de pared de los años setenta, atravesado por audios inacabados, fragmentos de películas que se cuelan por la ventana y un tocadiscos de Salomé que acompaña la caída emocional de los personajes.

El origen del espectáculo se encuentra en la tesis doctoral desarrollada por Joel Hernández en la Universidad Complutense de Madrid, trabajo que obtuvo la calificación de cum laude. En esa investigación, el dramaturgo plantea una adaptación del teatro británico In-Yer-Face al contexto canario actual. Esta corriente, surgida en el Reino Unido durante los años noventa, se caracteriza por retratar a una juventud desorientada a través de un lenguaje violento, directo y confrontativo.

Con el respaldo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y del Teatro Victoria, la compañía ha impulsado un proceso creativo apoyado en sesiones de escritura, debates y dinámicas escénicas junto al elenco, con el acompañamiento de Aranza Coello al frente del entrenamiento actoral.

Tras el monólogo Aire, humo y Eva la perra, Pensé que mi vida iba a ser distinta supone la primera propuesta de gran formato de Mómerat Teatro. La obra ya fue estrenada en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife y seleccionada en el XXIV Festival Encuentros de Teatro Contemporáneo, consolidando la apuesta de la compañía por visibilizar el talento joven canario desde la ironía, la oscuridad y la experimentación.