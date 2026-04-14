La Montaña de Gáldar reactiva su vida festiva con una nueva comisión y el pregonero de 2026

El barrio de La Montaña, en Gáldar, ha presentado la nueva Comisión de Fiestas que asumirá la organización de las celebraciones con el objetivo de recuperar el dinamismo y la participación vecinal en unos festejos que en los últimos años habían perdido parte de su actividad. El acto se celebró este lunes bajo el amparo de la Sociedad Cultural y Recreativa de La Montaña, entidad fundada en 1934, con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, representantes municipales y vecinos del barrio.

La nueva Comisión nace como un órgano abierto y de carácter ciudadano, con la intención de devolver a las fiestas su papel como espacio de encuentro y cohesión social. Está integrada por José Juan Díaz Pérez, Constantino Albelo Mendoza, María del Mar Bolaños Pérez, María de las Nieves González Moreno (Blanqui), Isabel María Montesdeoca Diepa (Mila), Ámbar Aguiar Díaz, Juan Manuel Benítez, Rito Javier García Gil y Sergio Guzmán Rodríguez.

Uno de los anuncios más destacados fue la designación de José Claudio Suárez Pérez, conocido como Pepito el Guardia, como pregonero de las fiestas de 2026. Vecino muy vinculado a la vida del barrio y a la Virgen de Fátima, su elección fue realizada por la propia Comisión de Fiestas. El alcalde, Teodoro Sosa, valoró la decisión y subrayó el carácter vecinal del nombramiento, al señalar que “no se ha elegido en un despacho, sino desde el propio barrio”.

Procesión de las Antorchas

La recuperación del programa festivo ya ha comenzado a concretarse con la organización de la tradicional Procesión de las Antorchas, prevista para el 13 de mayo, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Fátima. Esta celebración, que llevaba décadas sin realizarse, volverá a recorrer las calles del barrio con la imagen antigua de la patrona. El Ayuntamiento de Gáldar apoyará el evento en materia logística, de seguridad y tramitación administrativa.

El proyecto se enmarca en el acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 entre el Ayuntamiento y la Sociedad Cultural y Recreativa de La Montaña para impulsar la participación ciudadana y la recuperación del tejido sociocultural del barrio. En este contexto, el Consistorio actúa como apoyo institucional y técnico, mientras que la organización de los actos recae en los propios vecinos.

Participación vecinal

El alcalde destacó que el objetivo es “volver a las raíces” y reforzar la implicación vecinal en la vida del barrio. También animó a la participación ciudadana en un proceso que, según subrayó, busca reconstruir de forma colectiva la identidad festiva de La Montaña.

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La Comisión ha abierto la participación a todos los vecinos interesados en colaborar en la organización de los actos, tanto en las fiestas de mayo como en el resto de actividades previstas a lo largo del año.