Un museo al aire libre sobre La Rama recorre el casco de Agaete y llega al Puerto de Las Nieves

Agaete cuenta desde hace unos días con una red de 15 paneles informativos instalados a lo largo del recorrido tradicional de la Fiesta de La Rama, con el objetivo de difundir y preservar esta manifestación cultural durante todo el año. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Agaete, convierte el itinerario de la celebración en una ruta interpretativa permanente al aire libre y refuerza la divulgación de una fiesta declarada Bien de Interés Cultural.

Una ruta interpretativa por el trazado tradicional

Los paneles se han ubicado en puntos que reproducen el itinerario habitual de La Rama, desde su inicio en las inmediaciones de la iglesia hasta su llegada al Puerto de Las Nieves. El recorrido comienza con un panel introductorio en el centro del municipio, que contextualiza la festividad de la Virgen de las Nieves e incorpora un plano para orientar a quienes realizan la ruta.

A partir de ahí, la señalética aborda distintos aspectos de la celebración: el inicio y desarrollo por las calles del casco histórico; el papel de la música y las bandas, con referencias históricas desde el siglo XIX; y elementos característicos como los papagüevos. También se incluyen explicaciones sobre el significado del recorrido, con apartados como “La Rama sin ramas”, además de referencias a citas como La Diana y La Retreta, integradas en el programa festivo.

Del pinar al barrio de San Sebastián y el Puerto de Las Nieves

La ruta incorpora contenidos sobre el camino al pinar y la tradición de cortar la rama, vinculada a más de cinco siglos de historia. Asimismo, recoge la relación con el barrio de San Sebastián y con los pescadores, vinculados al traslado de la Rama, y menciona el origen histórico asociado al ingenio azucarero del siglo XV y la llegada del tríptico de la Virgen de las Nieves. El itinerario continúa con el encuentro de las imágenes y el recorrido final hasta la ermita en el Puerto de Las Nieves, además de una explicación sobre la evolución de la Retreta, señalada como uno de los actos con mayor afluencia en la actualidad.

Valentín Barroso y María del Carmen Rosario junto a uno de los carteles explicativos de la fiesta de La Rama de Agaete. / LP/DLP

Paneles bilingües, QR y más idiomas

Cada panel se ha diseñado con materiales duraderos y adaptados al entorno, con textos en español e inglés. Además, incorporan códigos QR para ampliar la información desde el teléfono móvil, con contenidos también en alemán y francés, así como acceso a una colección más amplia de imágenes históricas. El proyecto suma, además, fotografías antiguas y contemporáneas cedidas por autores, con un componente documental asociado al relato de la fiesta.

Asesoramiento técnico y financiación

El proyecto ha contado con el asesoramiento del arqueólogo Valentín Barroso (ArqueoCanarias) y ha sido ejecutado por la empresa Arqueocanarias. La actuación se ha financiado con 15.000 euros procedentes de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Objetivo: entender La Rama en cualquier época del año

En declaraciones a Radio Agaete, Valentín Barroso explicó que la finalidad es que cualquier persona que visite el municipio en cualquier momento pueda comprender qué es La Rama y su relevancia en el conjunto del archipiélago. En la misma línea, la alcaldesa María del Carmen Rosario Godoy señaló que la iniciativa busca acercar la historia y las tradiciones tanto a visitantes como a las nuevas generaciones del municipio.

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Con esta actuación, Agaete incorpora una ruta interpretativa estable que convierte el trazado de La Rama en un itinerario divulgativo permanente, reforzando la conservación y difusión de su patrimonio cultural a través de una señalética accesible e interactiva.