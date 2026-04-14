El Parque Sur de Maspalomas estrena una nueva zona de juegos musicales inclusivos: así son las nuevas actividades

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana puso en marcha este lunes en el Parque Urbano del Sur, en Maspalomas, la primera área de juegos funcional e inclusiva para la promoción musical que se instala en el municipio y en la isla de Gran Canaria. La iniciativa impulsada por la Concejalía de Parques y Jardines dirigida por Araceli Armas Cruz y Eduardo Armas Herrera se enmarca dentro del Plan municipal de renovación de los parques infantiles que el Consistorio está ejecutando desde junio de 2023 de forma gradual y progresiva en todo el municipio, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

A instancias del propio alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, esta nueva zona de juegos musicales ocupa una zona ajardinada de unos 500 metros anexa al anfiteatro, y ha tenido un coste total de unos 37.700 euros de los que 29.000 han sido aportados como subvención directa por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo grancanario. “Es una propuesta lúdica innovadora que promueve el desarrollo de habilidades sensoriales y motoras en los más pequeños, y que en su conjunto aporta una mejora bastante notable a la oferta de ocio y esparcimiento del parque, que se ha convertido en el recinto público de mayor atractivo y con más demanda dentro del municipio para el disfrute de las familias”, afirma Marco Aurelio Pérez, apelando siempre al uso cívico y responsable de cualquier espacio público.

Margarita sonora en la zona musical de juegos del Parque del Sur / LP/DLP

La nueva instalación consta de una gama de 12 elementos de juegos fabricados en materiales resistentes a la intemperie y aptos para el uso de personas de todas las edades y capacidades. Se asemejan a instrumentos musicales de percusión que permiten experimentar el placer de hacer música de manera sencilla e intuitiva, pues para usarlos no se requiere saber música ya que la mayoría usan escalas pentanónicas y eso permite que cualquier melodía que se toque suene armónica y con tonos puros y relajantes. Destacan tres xilófonos, un trío de campanillas escala mayor, un trío de flores, un tambor margarita, un poste de tubos musicales mini, un tambor metálico y un conjunto de tres congas, entre otros.

Plan de renovación

Dentro del Plan municipal para los parques infantiles ya se ha completado la renovación integral de los recintos infantiles de Tunte, Fataga, Juan Grande, Cercados de Espino y El Tablero. Además, las obras en el Parque Multifuncional del Tablero se encuentran ya en la fase final de su ejecución y actualmente está en proceso de licitación pública el proyecto de mejora integral del Parque Multifuncional de San Fernando. También se están tramitando los proyectos de renovación de otra veintena de parques del municipio, entre ellos el Parque Infantil del Parque del Sur.

También dentro de ese plan de renovación de los parques se inscribe la seguridad y vigilancia de los mismos, servicio que en estos momentos se encuentra en proceso de adjudicación tras sacarse a licitación pública por 1,2 millones de euros.