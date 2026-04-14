¿Quieres conocer la obra de Juan de León y Castillo? Descubre esta ruta guiada en Telde

La Casa-Museo León y Castillo organiza una visita guiada por el municipio de Telde con el objetivo de explorar la vida y obra del ingeniero Juan de León y Castillo. La actividad, titulada 'Un ingeniero con ingenio. Tras la huella de Juan de León y Castillo en la ciudad de Telde', tendrá lugar el día 16 de abril, en horario de 17:00 a 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas y media. La ruta está dirigida por el historiador y técnico en museos Juan Ismael Santana Ramírez.

En el marco de la celebración del Día Internacional de Monumentos y Sitios, la propuesta invita a realizar un recorrido por diferentes espacios vinculados al patrimonio histórico e industrial de la ciudad y a la figura del ingeniero Juan de León y Castillo. Durante la visita, los asistentes podrán conocer diversas obras de ingeniería y elementos del patrimonio cultural asociados a su legado, como el acueducto de San José de Las Longueras, la casilla de reparto de agua de Arnao, el molino de El Conde, la fábrica de ron de Telde, la fuente pública de la ciudad, el acueducto de San Francisco y el puente de los Siete Ojos.

Acueducto de San José de Las Longueras. / LP/DLP

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas, siendo necesaria inscripción previa. El punto de encuentro será el citado centro museístico. La dificultad de la ruta es media y no está recomendada para personas con movilidad reducida. Asimismo, se recomienda a los participantes llevar gorra, agua, abrigo y calzado adecuado para caminar.

La organización corre a cargo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Casa-Museo León y Castillo, con la colaboración del Círculo Cultural de Telde y la Comunidad de Regantes de la Vega Mayor del municipio.

Sobre Juan de León y Castillo

Juan de León y Castillo (1834-1912) fue una de las figuras más relevantes de la vida pública de Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Destacó por sus aportaciones en los ámbitos de la ingeniería, la política y la filosofía, siendo responsable de obras de gran importancia para el desarrollo de la isla como el Puerto de la Luz, el Faro de Maspalomas o la carretera de Las Palmas a Telde, además de numerosas actuaciones en ingeniería civil e hidráulica menos conocidas.