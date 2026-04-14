Santa Brígida presenta el libro que desmonta el mito nazi de la Casa Winter en Cofete
Una investigación histórica rigurosa desvela la verdad sobre Gustav Winter y pone fin a décadas de teorías sobre submarinos y jerarcas nazis en Fuerteventura
Durante décadas, la enigmática Casa Winter, situada frente al impresionante paisaje de Cofete, en la península de Jandía, ha sido objeto de todo tipo de teorías. Historias sobre supuestos submarinos alemanes, refugios secretos o incluso la presencia de jerarcas nazis han alimentado el imaginario colectivo en Canarias.
Ahora, una nueva publicación viene a poner orden entre realidad y ficción. El libro Casa Winter Cofete: un alemán, un lugar, una casa… se presenta como una investigación exhaustiva que desmonta, con base documental, estas leyendas arraigadas durante generaciones.
Una cita cultural en Santa Brígida
El municipio de Santa Brígida acoge la presentación oficial de esta obra el próximo 16 de abril a las 19:00 horas en su Centro Cultural. El acto forma parte de la programación de la Feria del Libro impulsada por la Concejalía de Cultura.
La cita reunirá tanto a amantes de la historia como a curiosos que durante años han escuchado relatos sobre Cofete sin conocer una versión contrastada de los hechos.
El libro está firmado por Gustavo Winter Althaus, hijo del ingeniero alemán Gustav Winter, propietario de la Casa Winter.
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