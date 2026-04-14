El sureste respalda el frente insular para agilizar la eólica marina

Dos ayuntamientos del sureste de Gran Canaria respaldan al frente común impulsado por el Cabildo para reclamar al Estado mayor agilidad en la convocatoria de la primera subasta pública vinculada al desarrollo de parques energéticos en el mar. Las costas de los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes se sitúan frente a las áreas previstas para estos proyectos, aunque fuera de su ámbito territorial, al plantearse a más de seis kilómetros mar adentro.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, expresó el respaldo de su municipio a la iniciativa insular y justificó su adhesión en el papel que jugará el sureste en este despliegue. “Apoyamos ese frente común; con más razón nos unimos desde nuestro municipio porque en el sureste van a instalar esos parques marinos”, señaló.

García defendió la compatibilidad de estas instalaciones con el entorno litoral y las actividades económicas vinculadas al mar. A su juicio, el impacto visual “es menor que en el territorio” y, además, los estudios realizados hasta ahora descartan afecciones relevantes sobre la dinámica costera.

En esta línea, aseguró que prácticas como los deportes náuticos o el windsurf, muy arraigadas en las playas del sureste grancanario, no se verán perjudicadas por la implantación de estos proyectos. Por su parte, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, expresó su "apoyo absoluto a la posición del Cabildo de Gran Canaria" y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, manifestó

El posicionamiento del municipio se alinea con la estrategia del Cabildo, que en el pasado 13 de abril ha promovido una carta conjunta con representantes del tejido económico, social y científico de la isla para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que concrete un calendario y dé el paso definitivo hacia la primera subasta.

En este sentido, demandó al Gobierno central que en ese proceso reconozca las específicidades de Gran Canaria y garantice la participación del tejido empresarial local en la cadena de valor. Con ello, la veintena de organizaciones firmantes consideran que la Isla es un escenario idóneo para llevar a cabo un proyecto piloto que sirva de referencia al resto del territorio nacional