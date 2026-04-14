Saucillo reinaugura el parque infantil, una renovación incluida en el Plan de Barrios

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, acompañado por el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; y demás miembros del Consistorio, ha reinaugurado esta mañana el renovado parque infantil de la Plaza de Saucillo. La actuación, ejecutada íntegramente con fondos municipales propios, forma parte de los proyectos recogidos en el Plan de Barrios y tiene como objetivo principal ofrecer un espacio seguro, accesible y moderno para el recreo del alumnado del colegio unitario de este pago de las medianías.

Las obras, valoradas en más de 15.000 euros, han consistido en la retirada completa de las antiguas losetas, sustituyéndolas por un suelo continuo de seguridad y fácil mantenimiento. Este nuevo pavimento garantiza una superficie mucho más limpia, libre de irregularidades y con mejores condiciones higiénicas y de accesibilidad. Asimismo, se han instalado diversos elementos lúdicos de nueva generación, entre los que destacan columpios, balancines y estructuras adaptadas a diferentes franjas de edad.

Esta zona de juego cobra relevancia al estar vinculada directamente al entorno del colegio de Saucillo, una escuela unitaria por la que el consistorio mantiene un compromiso de apoyo y mejora de sus instalaciones y espacios exteriores. El nuevo parque responde a una demanda vecinal histórica integrada en el Plan de Barrios, que busca revitalizar los espacios públicos de proximidad y fortalecer la calidad de vida de los menores y sus familias.

Protección de una escuela unitaria

“No solo estamos inaugurando un columpio o unos remos, estamos protegiendo una escuela unitaria que, además, mantiene este espacio como zona de recreo. Cuidar las escuelas unitarias en las zonas de medianías y cumbre, es nuestra obligación como administración”, apuntó el alcalde tras el acto inaugural.

Añadió que “muchos pueblos aún mantienen estas escuelas unitarias porque dan esencia, dan identidad, protegen estos barrios porque si no terminarían despoblándose”.

Compromiso con la infancia

El primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, por su parte, puso en valor el compromiso del equipo de gobierno con la infancia y con el colegio unitario que cuenta con siete alumnos, así como la apuesta por destinar fondos propios al bienestar y la mejora de Saucillo.

“Hoy hemos inaugurado este nuevo parque infantil renovado para que puedan tener este momento de recreo todos los días y que, durante todo el año, los niños y niñas que pasen y que vivan aquí en Saucillo, puedan disfrutar de un parque infantil arreglado con un nuevo suelo y que también sea más fácil divertirse y pasar un buen ratito en este barrio. Seguimos mejorando las infraestructuras y también en el sector educativo con los parques y jardines de nuestro municipio”, apuntó.

El acto contó con la presencia de vecinos, alumnado y profesorado de la escuela unitaria. Los estudiantes, verdaderos protagonistas de la jornada, realizaron un recorrido por las instalaciones del centro acompañados por el alcalde y los concejales asistentes.