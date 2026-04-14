Sensores en presas y barrancos monitorizarán en tiempo real las lluvias en Gran Canaria

Gran Canaria dará un salto en la gestión de las emergencias con la implantación de un sistema capaz de anticipar inundaciones en tiempo real. El Cabildo ha adjudicado por 1,27 millones de euros a Canaragua Concesiones el desarrollo de Alertagran-5, una red de sensores y modelos predictivos que permitirá vigilar presas, barrancos y cuencas de riesgo para generar avisos automáticos con los que mejorar la protección de la población isleña. El contrato tiene un plazo de ejecución de 12 meses y se plantea como una primera fase.

La iniciativa cobra especial relevancia tras los últimos episodios de precipitaciones intensas en la Isla, especialmente la borrasca Therese. Durante la presentación de Alertegran-5 en una rueda de prensa celebrada este 14 de abril en la sede del Centro de Cooperación Operativa Insular de Gran Canaria (Cecopin), el presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó que el objetivo es “pasar de una lógica reactiva a una preventiva”, con información fiable y en tiempo real que permita anticipar escenarios y activar respuestas con mayor eficacia.

El sistema, denominado Sistema Inteligente de Alerta Temprana ante Inundaciones, se basa en una red de captación de datos distribuida por puntos estratégicos del territorio. El despliegue inicial se centrará en seis áreas escogidas por su riesgo potencial de inundación y dos cuencas adicionales con antecedentes. Entre ellas figuran los barrancos de Maspalomas, Puerto Rico, El Balo, El Polvo y Las Goteras, además de los cauces de Mogán y el Draguillo. También se monitorizarán presas clave como las de Ayagaures, Fataga, Gambuesa o Chamoriscán, especialmente sensibles por su relación con núcleos urbanos y zonas turísticas.

Selección de áreas

La selección de las zonas a monitorizar responde a los criterios fijados en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, que no solo tienen en cuenta desbordamientos puntuales, sino un conjunto de variables como la peligrosidad, la exposición de población o infraestructuras y la recurrencia de episodios, tal y como explicó el coordinador de Planificación del Consejo Insular de Aguas, José Chirivella. En este sentido, enclaves como el barranco de Arguineguín, especialmente afectado por la borrasca Therese, podría incorporarse si así lo avalan los datos.

Gonzalo Gutiérrez, ingeniero de Telecomunicaciones de Medio Ambiente, detalló que los sensores se instalarán en altura y sin contacto directo con el agua, lo que evitará daños por arrastre durante riadas. Además, funcionarán con autonomía energética gracias a paneles solares y baterías, y contarán con sistemas de comunicación redundantes para garantizar la transmisión de datos incluso en situaciones de fallo de red. "Para instalar algunos sensores, tendremos que contar con permisos de particulares", aclaró.

Reducir la incertidumbre

Toda la información recogida por los sensores, que funcionarán como "semáforos" de riesgo según Gutiérrez, se integrará con los datos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y se centralizará en la plataforma Datagran, donde será procesada. El resultado se traduce en previsiones de riesgo y alertas automáticas que reducen los tiempos de reacción.

Cuando el sistema detecte una situación crítica, las alertas se trasladarán de forma inmediata al Cecopin, que podrá movilizar recursos de emergencia de manera más rápida y ajustada a la magnitud del episodio. Según el director insular de Emergencias, Federico Grillo, esta tecnología permitirá reducir la incertidumbre característica de las situaciones de emergencia y, con ello, tomar mejores decisiones. "Porque no es fácil", matizó Grillo, "lo fácil siempre en emergencias es prohibir y cerrar todo, pero tenemos que ser proporcionales. La medida tiene que ser adecuada a la emergencia que te llega. Esto va a ayudar a gestionar evidentemente con más medidas".

Además, el sistema no solo servirá para la gestión de emergencias, sino también para mejorar el conocimiento del comportamiento hidrológico de la Isla. Según explicó el coordinador de Planificación del Consejo Insular de Aguas, José Chirivella, permitirá contrastar y ajustar los modelos actuales de cálculo de caudales, en un territorio donde las lluvias son irregulares y difíciles de prever con precisión. "Esto nos permite comprobar si ese modelo funciona bien o hay que ajustarlo con algún coeficiente de seguridad al alza o incluso a la baja", agrega.

Adaptación al cambio climático

Este sistema se integrará con otras plataformas ya operativas en la Isla, como Aquagran o los de gestión de emergencias y de prevención de incendios, dentro de una estrategia más amplia de digitalización y análisis de datos aplicada a la seguridad pública. El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública del Cabildo y ha contado con la participación de distintos organismos técnicos y de gestión.

La intención de la institución insular es ampliar progresivamente la red; de hecho, en los próximos meses se incorporará el uso de drones para continuar optimizando la información en tiempo real, tal y como adelantó Morales, quien aseguró que se encuentra en el procedimiento de adjudicación. "Vamos a contar con una visión más concreta de la situación, una mayor coordinación, una información más pública de lo que ocurre en el terreno, lo que es fundamental cuando hablamos de emergencias y de protección ciudadana", remarcó Morales.

Además, desde el Cabildo se enmarca esta inversión en la adaptación al cambio climático, en un contexto de aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos. “No actuar hoy es trasladar el problema al futuro”, advirtió Morales, quien insistió en que la anticipación y la planificación son claves para reducir riesgos y proteger tanto a la población como a las infraestructuras.