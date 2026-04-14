La Feria del Libro de Las Palmas, en pausa: qué ha pasado y cuándo volverá

La falta de novedades sobre la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria ha reactivado el interés en torno a uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Tras un 2025 sin edición y meses sin actividad en sus canales oficiales, crecen las preguntas sobre qué ha ocurrido y cuándo podría volver.

La última vez que la feria se celebró fue entre el 29 de mayo y el 2 de junio de 2024, en el parque de San Telmo. Desde entonces, no ha habido nuevos anuncios ni confirmaciones públicas sobre su continuidad, lo que ha alimentado la incertidumbre entre lectores, libreros y editoriales.

Un parón tras la cancelación de 2025

La ruptura en el calendario llegó el pasado año, cuando la Feria del Libro no se celebró. La que iba a ser su 37.ª edición quedó suspendida por problemas administrativos y económicos relacionados con la organización. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se explicó entonces que existían dificultades burocráticas que impedían sacar adelante el evento en plazo. Aun así, el mensaje institucional fue el de una pausa puntual, no el de una desaparición definitiva.

Pese al parón, desde el sector del libro se insiste en que la voluntad es recuperar la feria. La organización trabaja en redefinir el evento tras los problemas acumulados en años anteriores y en garantizar su viabilidad futura. La presidenta de la Asociación de Comerciantes Libreros (ACOLI), Irene Pérez García, asegura que «la intención es que este año vuelva a haber feria». El objetivo pasa por reorganizar tanto los aspectos administrativos como el modelo de gestión para evitar nuevas cancelaciones.

LP/DLP

Una cita cultural clave en la ciudad

La Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria se ha consolidado a lo largo de las últimas décadas como uno de los principales puntos de encuentro entre el sector editorial y la ciudadanía. No solo ha funcionado como escaparate para las novedades literarias, sino también como un espacio de dinamización cultural en pleno centro de la capital.

En su última edición, la número 36, celebrada en 2024, reunió durante cinco días a librerías, editoriales y autores en el parque de San Telmo, con decenas de casetas y una programación continua de actividades. Presentaciones de libros, firmas, mesas redondas y propuestas dirigidas al público infantil y juvenil formaron parte de una agenda que buscaba acercar la lectura a todos los públicos.

Antes del parón provocado por la pandemia, la feria ya había alcanzado cifras destacadas de participación, con la presencia de más de un centenar de escritores y una amplia representación del tejido librero local. Tras las restricciones derivadas de la pandemia, el evento logró adaptarse a distintos formatos y espacios, como el entorno de Santa Catalina o el Museo Elder, hasta recuperar su ubicación más reconocible en San Telmo. Su celebración marcaba uno de los momentos más visibles de la actividad cultural en la ciudad, con una programación abierta y accesible que trascendía el ámbito estrictamente literario.

Feria del Libro. / LP / DLP

A la espera de confirmación oficial

La Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria continúa en fase de preparación y sin anuncios concretos sobre su próxima edición. El Ayuntamiento mantiene su apoyo económico al evento y ha seguido en contacto con los organizadores, mientras el sector trabaja en redefinir su modelo tras el parón de 2025.

Por ahora, no hay una fecha cerrada ni detalles confirmados. Con todo, la feria mantiene su peso dentro del calendario cultural de la ciudad y su regreso en 2026 se plantea como el escenario más probable, a la espera de que se concreten los plazos y el formato definitivo.