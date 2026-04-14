Tejeda, Castro Marim y Alleins se hermanan por el Almendro en Flor

Los municipios de Tejeda, Castro Marim (Portugal) y Alleins (Francia) han formalizado un hermanamiento mediante la firma de un protocolo tripartito celebrado en territorio francés. El acuerdo fue suscrito por Filomena Pascoal Sintra, alcaldesa de Castro Marim; Francisco Juan Perera Hernández, alcalde de Tejeda; y Catherine Moyemont Gaildry, alcaldesa de Alleins, con el objetivo de articular una cooperación estable en torno a un elemento común: el almendro.

Un origen en Gran Canaria

El punto de partida se sitúa en Gran Canaria. Los pasados 6 y 7 de febrero, una delegación de Alleins y Castro Marim visitó Tejeda con motivo de las Fiestas del Almendro en Flor, una cita anual que concentra buena parte de la actividad cultural y turística del municipio. De aquel encuentro surgió la propuesta de estrechar la colaboración institucional al constatar una tradición compartida vinculada al cultivo del almendro y a sus celebraciones.

Participación recíproca en las festividades

El protocolo fija como compromiso explícito la participación oficial y recíproca en las festividades anuales de cada localidad, vinculadas a dos momentos del ciclo agrícola: la floración y la recolección de la almendra. Con esta previsión, los tres ayuntamientos buscan dar continuidad al vínculo a través de una agenda que se renueve cada año y que sirva como espacio de intercambio cultural e institucional.

El alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, firma el acta de hermanamiento. / LP/DLP

Cultura, patrimonio y turismo

El acuerdo amplía el marco de cooperación a áreas como cultura, patrimonio y turismo. Entre las líneas de trabajo previstas figura el desarrollo de iniciativas conjuntas de turismo cultural, rural y natural, además de la elaboración de material promocional común para reforzar la visibilidad de los tres territorios como destinos ligados al mundo del almendro. En ese contexto, el documento plantea la creación de una Ruta Europea de Festivales del Almendro, orientada a poner en valor las tradiciones asociadas a estas celebraciones y a situarlas dentro del mapa del turismo temático en Europa.

Retos ambientales y futuro del cultivo

El protocolo también incorpora medidas relacionadas con la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Los municipios se comprometen a estimular la investigación y el desarrollo de variedades de almendro más resistentes a la sequía, las plagas y las enfermedades. Además, prevén impulsar nuevos productos alimentarios derivados de la almendra y trabajar para reforzar la cadena de producción y mejorar el acceso al mercado de pequeñas producciones familiares. La preservación de los paisajes de almendros y el cuidado del entorno natural se incluyen igualmente como ejes del acuerdo.

Intercambios escolares y financiación europea

En el ámbito educativo, el hermanamiento contempla el fomento de intercambios escolares y la cooperación entre centros, con la intención de implicar a las generaciones más jóvenes y divulgar valores de cooperación europea y patrimonio compartido. De forma paralela, los tres ayuntamientos se comprometen a preparar candidaturas conjuntas a programas de financiación de la Unión Europea, con el fin de captar recursos para desarrollar las acciones previstas.

Un grupo técnico para el seguimiento

Para garantizar la ejecución del protocolo, el documento prevé la constitución de un grupo técnico de seguimiento con representación de los tres municipios. Este órgano se reunirá con carácter anual para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos y acordar los programas de actuación de cada ejercicio.

Con este hermanamiento, Tejeda, Castro Marim y Alleins buscan consolidar una colaboración transfronteriza sostenida en el tiempo, apoyada en una tradición agrícola compartida y en proyectos que combinan cultura, turismo, sostenibilidad, educación y proyección europea.