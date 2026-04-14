Telde celebra su Feria del Libro 2026 con más de 100 autores, talleres y conciertos en San Juan

Telde vuelve a convertirse en epicentro cultural de Gran Canaria con la celebración de su Feria del Libro 2026, que se desarrollará del 16 al 19 de abril en la Plaza de San Juan con una programación diversa dirigida a todos los públicos.

Esta edición pone el foco en África, con propuestas que conectan literatura, tradición oral y reflexión cultural, además de una destacada presencia de autores canarios y nacionales.

Jueves 16: inauguración y primeras presentaciones

La feria arrancará el jueves con la inauguración oficial y una intensa jornada de actividades que incluirá talleres infantiles, la exposición “África” y espectáculos como Abáah, la casa de la palabra, de Gorsy Edú.

Durante la tarde, el protagonismo será para la literatura con presentaciones y recitales en los que participarán autores como Mar Zeraus, Gloria Oliva, David Fajardo, Juan Jesús Hernández López y Teresa Delgado, junto a nombres como Verónica Cervilla, Carmen Palliser, Lorena Curbelo o Mayte Martín.

Viernes 17: literatura, ilustración y concierto de Marwan

El viernes estará marcado por las actividades escolares, encuentros con autores como Agustín Prince y Alberto Hernández, y talleres infantiles.

Por la tarde continuarán las presentaciones con escritores como Mélani Garzón, Toni González, Salma Abdola, Javier Chavanel o Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, además de autores como José Manuel Espiño Meilán o José Ramón Navas.

Uno de los momentos destacados será la mesa de ilustración con Rayco Pulido, Álex Falcón, Bruno Lanzarote o Víctor Jaubert. La jornada culminará con el concierto del cantautor Marwan.

Sábado 18: día fuerte con autores destacados y Andrés Suárez

El sábado será uno de los días más intensos, con actividad continua desde la mañana. Entre los autores participantes destacan Andrés Pascual, Paula Gallego, Juan Sosa Ceballos, Iván Suárez Rodríguez o Blas Corujo, además de presentaciones y talleres durante toda la jornada.

También habrá sesiones de narración oral, actividades familiares y el espectáculo Abáah, la casa de la palabra. Por la noche, la feria vivirá otro de sus grandes momentos con el concierto de Andrés Suárez.

Domingo 19: cierre con literatura canaria

La feria se despedirá el domingo con una jornada centrada en autores del ámbito canario y actividades familiares. Participarán escritores como Santiago Gil, Carlos A. Guilarte, Renata A. Springer, Rumen Sosa o Alberto Hernández Rivero, además de ilustradores como Álex Falcón.

La programación incluirá también talleres infantiles, narración oral y espectáculos teatrales, poniendo el broche final a cuatro días dedicados al fomento de la lectura.

A lo largo de toda la feria habrá talleres, cuentacuentos, exposiciones, mesas redondas, como El latido de la literatura africana, y espacios de encuentro entre autores y lectores. Además, la combinación de literatura y música en directo refuerza el carácter multidisciplinar de un evento que sigue consolidándose como una de las citas culturales más importantes de Canarias.