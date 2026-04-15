Agüimes conecta turismo y sector primario con una ruta inmersiva sobre queso artesanal
El proyecto piloto, que se desarrolla en la granja escuela La Jaira de Ana a través de Asoquegran y Planeterra, permitirá a visitantes participar en la elaboración de queso fresco de cabra y conocer de cerca el trabajo de las queserías artesanales
Agüimes acogió este miércoles la presentación del primer proyecto de turismo comunitario quesero de Canarias, una experiencia piloto que se desarrollará en la granja escuela La Jaira de Ana con la participación de la Asociación de Queserías Artesanales de Gran Canaria (Asoquegran) y la ONG Planeterra, además del apoyo del Ayuntamiento de Agüimes. A la presentación asistieron la concejala de Desarrollo Local y Turismo, Cati Suárez, y el concejal de Sector Primario y Transición Ecológica, Juan Francisco Acosta Arias, que conocieron una propuesta orientada a diversificar la oferta turística del municipio y a reforzar la relación entre visitantes y productores locales.
La iniciativa plantea un modelo alejado del turismo convencional de sol y playa y pone el foco en una oferta más vinculada al territorio, la sostenibilidad y la actividad del sector primario. La experiencia permitirá a los visitantes acercarse al trabajo diario de las queserías artesanales y participar de forma activa en la elaboración de queso fresco de cabra.
Una experiencia piloto con turistas alemanes
El proyecto arrancará de forma inicial con turistas alemanes y tendrá una duración aproximada de dos horas. Durante ese tiempo, las personas participantes podrán recorrer las instalaciones de la quesería y la ganadería, conocer el proceso de producción, elaborar su propio queso y finalizar la visita con una degustación de productos locales elaborados tanto en la propia granja como por otros productores del municipio y de la asociación.
La propuesta busca, además de poner en valor el trabajo de las queserías artesanales, abrir nuevas vías de ingresos para el sector primario y fortalecer la economía rural. También pretende crear sinergias entre turismo, producción local y territorio, en una línea centrada en el aprovechamiento de los recursos vinculados a la identidad del municipio.
Apoyo al sector primario y a la economía rural
La colaboración entre Planeterra y Asoquegran permitirá, según los promotores de la iniciativa, dar mayor visibilidad a los productores y favorecer la incorporación de otras queserías asociadas en futuras acciones. El proyecto se plantea así como una experiencia piloto con vocación de continuidad y posible ampliación.
Con esta iniciativa, Agüimes incorpora a su oferta una propuesta centrada en la participación directa de la comunidad local y en el impacto del turismo sobre el entorno. El objetivo es que la actividad repercuta en quienes viven y trabajan en el municipio, al tiempo que ofrece a los visitantes una inmersión en la cultura rural y en la tradición quesera de Gran Canaria.
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