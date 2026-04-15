El Cabildo de Gran Canaria y los pastores renuevan su alianza para que las 'ovejas bombero' colaboren en la prevención de los incendios forestales

Cerca de 40 pastores y pastoras de Gran Canaria han renovado su acuerdo con el Cabildo de Gran Canaria para reforzar el pastoreo ordenado como herramienta de prevención de grandes incendios forestales, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible del territorio. El pacto, firmado este 15 de abril de 2026, alcanza su tercera edición tras los acuerdos suscritos en 2018 y 2023.

El documento fija un marco de compromisos compartidos para desarrollar un pastoreo controlado y dirigido que combine producción de alimentos con objetivos ambientales. Por parte de la institución insular, el Cabildo de Gran Canaria mantendrá la compensación económica a las familias ganaderas por su labor preventiva dentro del programa Gran Canaria Mosaico, y prevé impulsar la mejora y ampliación de pastos, el apoyo a la trashumancia y la declaración y valorización de las vías pecuarias como patrimonio cultural inmaterial. El acuerdo también incluye el refuerzo del relevo generacional mediante la continuidad de la Escuela de Pastoreo y Ganadería y la colaboración con las universidades canarias para generar conocimiento científico.

Por su parte, el sector se compromete a evitar el asilvestramiento del ganado y a retirar los animales asilvestrados del medio natural, con el objetivo de contribuir a una gestión responsable del territorio.

Representantes del Cabildo de Gran Canaria y de los pastores. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

El acto se celebró en la Finca de Osorio y contó con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; y el consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, además de representantes del sector ganadero. Según los datos aportados, asistieron cerca de 40 pastores y pastoras vinculados al programa Gran Canaria Mosaico, asociaciones del sector y dos representantes llegados desde Tenerife (un pastor y una pastora). La presentación corrió a cargo de David Naranjo, responsable del Instituto Canario de las Tradiciones y presentador del programa Tenderete.

El papel del pastoreo prescrito en la estrategia contra incendios

La renovación se enmarca en la estrategia insular de prevención de grandes incendios forestales Gran Canaria Mosaico, orientada a recuperar paisajes en mosaico, diversos y con menor riesgo, combinando espacios naturales con actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En este enfoque, el pastoreo prescrito se presenta como una herramienta para reducir biomasa vegetal en zonas estratégicas y, al mismo tiempo, mantener fertilidad del suelo, favorecer la regulación hídrica y sostener la biodiversidad.

El acuerdo se firmó también en un contexto de intercambio técnico, con la presencia de expertos vinculados a las Jornadas de la Red de Territorios Mosaico, celebradas durante la semana en la propia Finca de Osorio y en otros espacios de la isla, con participación de especialistas de España y Portugal.

La continuidad del pacto coincide con el quinto año consecutivo en el que el Cabildo de Gran Canaria remunera a las familias ganaderas por el pastoreo ordenado en áreas consideradas relevantes para la prevención. En la convocatoria de 2026, se ofertan 59 superficies de pastoreo que suman más de 2.700 hectáreas, con un presupuesto anual de más de 126.000 euros. Como novedad, las autorizaciones tendrán una duración de tres años (2026-2028), una medida que, según lo anunciado, busca aportar mayor estabilidad al sector.

Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

La firma del acuerdo coincide, además, con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar el papel de las comunidades ganaderas en la sostenibilidad ambiental y la conservación de ecosistemas.

Con la renovación de este pacto, el Cabildo de Gran Canaria y el sector ganadero reafirman una línea de trabajo basada en la colaboración institucional y la gestión activa del territorio, con la prevención de incendios y el mantenimiento del medio rural como ejes principales.