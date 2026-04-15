Coalición Canaria pide un plan específico para mujeres mayores maltratadas

Coalición Canaria (CC) plantea al Cabildo la puesta en marcha de medidas específicas para combatir la violencia de género en mujeres mayores. La iniciativa será debatida en el pleno insular de abril y busca, según el grupo, dar respuesta a una problemática “invisibilizada” por factores sociales como el edadismo y el machismo.

La portavoz del grupo, Vidina Cabrera, y el consejero Carlos Culebras señalan que en Canarias las alertas por violencia machista en personas mayores aumentaron un 99% entre 2024 y 2025, pasando de 85 a 169 incidencias registradas a través del 016 y el 112, según datos del Gobierno de Canarias.

Cabrera sostiene que esta forma de violencia ha permanecido oculta durante años. “Existen realidades que se han invisibilizado y que perjudican enormemente el estado de bienestar, como ocurre con la violencia de género en mujeres mayores”, afirmó. Añadió que este colectivo es especialmente vulnerable y que la respuesta institucional debe adaptarse a sus circunstancias.

La portavoz atribuye la falta de detección a varios factores: la confluencia de machismo y edadismo, la normalización de roles de género, la dependencia económica o física, y la menor tendencia a denunciar en generaciones mayores. Todo ello, señaló, contribuye a una percepción de normalidad que dificulta la intervención.

Denuncias inexistentes

Culebras subrayó la gravedad de los datos y apuntó que en 2025, de las 47 mujeres asesinadas por violencia de género en España, un 22% eran mayores. “Son cifras que exigen respuesta y obligan a mirar también a quienes el sistema ha mirado menos”, indicó.

El consejero añadió que la infradenuncia es especialmente elevada en este grupo y que los estudios reflejan situaciones prolongadas en el tiempo: hasta un 40% de las víctimas mayores llevaría más de 40 años sufriendo maltrato. En mujeres de más de 80 años, la denuncia es prácticamente inexistente.

Según los datos expuestos por CC, las formas de violencia son múltiples. Un 75% de las mujeres habría sufrido violencia física, un 56% violencia sexual y un 60% violencia económica. También se detectan mecanismos de control como la retención de medicación, el manejo coercitivo de pensiones o el aislamiento social.

El grupo advierte de que en muchos casos el maltrato se produce durante décadas y en presencia de hijos, lo que refuerza la necesidad de actuaciones específicas adaptadas a la realidad de las víctimas mayores.

Campañas de sensibilización

La iniciativa plantea que el Cabildo reconozca formalmente esta violencia como un fenómeno específico y que impulse campañas de sensibilización. También propone acuerdos con el Gobierno de Canarias para establecer protocolos sanitarios de detección y derivación.

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Entre las medidas se incluye el apoyo a los municipios para crear rutas de atención con asesoramiento jurídico, atención psicológica y recursos de acogida adaptados, además de una línea insular de ayudas de emergencia para garantizar la autonomía de las víctimas.