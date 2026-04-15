El concurso para rehabilitar el Aula de la Naturaleza de Osorio queda desierto

Ninguna una empresa se ha presentado al concurso público para rehabilitar la casa principal del Aula de la Naturaleza del Osorio, en Teror, deteriorada por humedades y daños estructurales. La Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria ha declarado desierto el expediente público de contratación, que partía con un presupuesto base de licitación de 749.549 euros y un IGIC de 52.468 euros.

Pese a ello, el área que dirige Raúl García Brink mantiene su intención de ejecutar la actuación en este enclave del Parque Rural de Doramas. “La ley permite un negociado sin publicidad y estamos ahora mismo en ello”, indica. Este procedimiento habilita a la administración a invitar directamente a empresas a presentar ofertas, sin necesidad de abrir una nueva licitación, lo que permite acortar plazos cuando un concurso previo queda desierto.

El uso de esta fórmula permitirá al gobierno insular seleccionar y negociar las condiciones del contrato con una o varias empresas, agilizando la adjudicación sin renunciar a los requisitos técnicos del proyecto de rehabilitación. De esta forma, la Consejería evita reiniciar todo el proceso administrativo y reduce el riesgo de que la rehabilitación del inmueble se demore durante meses.

Actividad limitada

El edificio arrastra desde hace años problemas derivados de humedades y filtraciones en cubiertas y paredes, además de daños estructurales que han obligado a restringir su uso. Esta situación limita la actividad del Aula de la Naturaleza, que acoge durante todo el año a escolares, colectivos y asociaciones en programas vinculados a la educación ambiental.

Los últimos trabajos en la casona se remontan a 2014. Desde entonces, el desgaste por el paso del tiempo y las condiciones climáticas ha agravado el estado del inmueble, haciendo necesaria una intervención de mayor alcance.

El proyecto planteaba una intervención integral centrada en la rehabilitación de las cubiertas —tanto inclinadas como planas—, con actuaciones en la estructura y la impermeabilización para frenar la entrada de agua. También incluía la mejora de la evacuación de pluviales, la reparación de carpinterías y balcones, la restauración de fachadas y la renovación de acabados interiores.

A estas actuaciones se sumaban trabajos para adaptar el edificio a la normativa de accesibilidad, con la adecuación de accesos y baños, así como una reorganización de los espacios destinados a albergue, personal y visitantes.

La finca de Osorio, propiedad del Cabildo desde los años ochenta, es uno de los principales enclaves naturales de Gran Canaria, con 204 hectáreas de valor forestal y restos de laurisilva del antiguo bosque de Doramas. Además de su uso agrícola y ganadero, alberga instalaciones clave como un vivero forestal y el centro de cría de la paloma rabiche.