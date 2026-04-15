¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Música, ferias y planes gratis por toda la isla
Si buscas plan en Gran Canaria, este fin de semana llega cargado de propuestas con música en directo, gastronomía, tradición y cultura en municipios como Mogán, Valsequillo y Telde
Si este fin de semana buscas plan en Gran Canaria, la creadora de contenido Tania Pyetku lo tiene claro. Hay al menos cuatro paradas que merecen una visita en distintos puntos de la isla, con propuestas que combinan música en directo, gastronomía popular, tradición y actividades culturales.
El Pajar: tres días de fiesta y un gran asadero
Uno de los enclaves destacados por Pyetku es El Pajar, en Mogán, donde el programa festivo se extiende durante tres días. El viernes 17 de abril, a partir de las 21:00 horas, arrancará la Noche Joven con sesiones de DJ PartyMax, Paco Guedes y D’Music. Ya el sábado 18, desde las 17:30 horas, el protagonismo será para el macro cumpleaños pajarero, con hinchables, espectáculo, tartas, sorpresas y verbena con voladores.
Según resalta la creadora, el gran reclamo llegará el domingo, con una jornada de ambiente popular que mezclará tradición y fiesta. Desde las 11:00 horas, la Banda Isleña recorrerá las calles del pueblo, y entre las 12:00 y las 15:00 horas tendrá lugar un gran asadero gratuito de pescado con gofio y mojo. Además, de 13:00 a 21:00 horas, se celebrará una macrosolajera de ocho horas con actuaciones de La Clave, Grupo Aimar, Luz de Luna, Yoni y Aya y Yeray Socorro.
Valsequillo: Feria de la Papa y el Millo
Otro de los planes que recomienda Tania Pyetku está en Valsequillo, que celebrará el domingo 19 de abril la Feria de la Papa y el Millo en el aparcamiento situado tras el Pabellón Municipal. El evento se desarrollará de 09:00 a 14:00 horas e incluirá venta de productos, elaboración de platos tradicionales y degustaciones, en una cita pensada para poner en valor el producto local y la gastronomía del municipio.
Telde: gastronomía y tradición literaria
En Telde, la agenda también llega cargada. Por un lado, el sábado se cerrará la Jornada del Berro, con mercadillo agrícola, música, reparto de potaje para todos y la actuación de la Parranda La Polvajera, entre otras actividades. Para Pyetku, este es uno de esos planes que combinan sabor local y ambiente familiar.
A ello se suma la Feria del Libro de Telde 2026, que se celebra del 16 al 19 de abril en la Plaza de San Juan. La cita reunirá a más de 45 autores y ofrecerá talleres, actividades infantiles, narración oral, mesas redondas y conciertos, con África como eje temático de esta edición. De este modo, Telde combina este fin de semana gastronomía popular y una de las propuestas culturales más potentes del calendario local.
Con esta selección, Tania Pyetku dibuja una ruta variada por la isla para quienes quieran aprovechar el fin de semana sin salir de Gran Canaria: fiestas populares en la costa, producto local en la cumbre y cultura en la ciudad, en una agenda pensada para todos los gustos.
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