La Feria Kilómetro Cero regresa a Valleseco con 45 productores y apuesta por el consumo local

La Feria Kilómetro Cero de Gran Canaria vuelve a celebrarse en el municipio de Valleseco por segunda vez, consolidándose como una cita de referencia en la isla por su apuesta por el consumo responsable, los valores comunitarios y la sostenibilidad. El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de abril en la plaza de San Vicente Ferrer, en horario de 09:00 a 14:00 horas. En esta edición participarán 45 productores procedentes de 16 municipios de Gran Canaria, convirtiendo la feria en un gran escaparate del producto local y de calidad.

Valleseco, además, refuerza su papel como referente en la producción agroalimentaria insular, especialmente en el ámbito de la sidra, un sector en pleno crecimiento en el municipio. En este contexto, la feria contará con la presencia de dos sidrerías locales: Sidras Tuscany y Sidras El Lagar de Valleseco. Junto a ellas, también estarán presentes productores del municipio como Quesos Cardona, Miel Macaronesia, Horneando Sueños y Viveros Leti Flor, que ponen en valor la diversidad y riqueza del sector primario local.

380 participantes

Asimismo, esta edición incorpora seis nuevos productores a una trayectoria que ya suma más de 380 participantes en las 36 ediciones celebradas desde la creación de la Feria Kilómetro Cero de Gran Canaria. La feria cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valleseco, GMR Canarias y el Gobierno de Canarias, así como del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, Cajasiete y Gran Canaria Mosaico.

Entre sus principales objetivos destacan la dinamización de la economía local, el impulso del consumo de proximidad, la promoción de hábitos sostenibles y el apoyo a la conservación del paisaje y del sector primario insular.