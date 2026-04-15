El folclorista Víctor Batista pregona las Fiestas de San Juan de Arucas el 5 de junio

El músico, folclorista, antiguo director del grupo Los Gofiones y premio Roque Nublo de Gran Canaria, Víctor Batista, será el pregonero de las Fiestas de San Juan de Arucas este año, en un acto previsto para el 5 de junio.

"La primera persona que me puso un instrumento en mis manos fue Juanito Gutiérrez, que era líder de Los Hijos de la Noche, una formación de los años 50 del siglo pasado que hacían mucha serenata y bailes de cuerda, y que fueron los precursores de grupos como Los Cebolleros". De esta forma explicaba sus comienzos hace cuatro años Víctor Batista, cuando fue elegido premio Roque Nublo por el Cabildo. Ahora el Ayuntamiento de Arucas le ha designado pregonero de sus fiestas patronales.

Premios internacionales

Batista ha sido director de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas durante nueve años, además de haber llevado la dirección musical y artística del grupo de música popular Los Gofiones, y participar en la dirección de programas de gran éxito como Tenderete (TVE). Formado en guitarra clásica en Canarias y en París (Francia), acumula numerosos premios, entre los que se incluye el Premier Prix en Superior y Medaille D'Or en Excellence en Sesiones Departamentales y Regionales de la Federación de Conservatorios de Música y Arte Dramático de la Région Parisienne; primer premio de Interpretación Blas Sánchez-Villa de Laredo; y haber ganado el premio de Interpretación Ciudad de Santander.

Durante la presentación, en la que estaba el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y la concejala de Festejos, María José Valencia, el pregonero de las sanjuaneras avanzó que sus palabras irán a estar cargadas de guiños que entrelazarán su trayectoria musical con su historia personal ligada al municipio.

Batista se mostró agradecido por el honor de ser el pregonero de las fiestas más importantes de la localidad, y destacó que “si volviera a nacer, volvería a elegir Arucas, sin duda”.

El pregón tendrá lugar el 5 de junio a las 20 horas en la Plaza de San Juan.

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En la pasada edición la pregonera fue la directora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, María Dolores Guerra Ferrera, con unas palabras que estuvieron cargadas de vivencias de infancia, de historia y cultura, de su centenario centro educativo que «late en el corazón de esta ciudad» y de la figura del santo que protege a la ciudad.