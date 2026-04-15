Luz verde a la construcción de un edificio de 23 viviendas protegidas en Arguineguín

El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado a Satocán S.A. la construcción de un edificio de 23 viviendas de protección oficial (VPO) en Arguineguín por un importe de 3.767.652 euros. La aprobación se produjo este miércoles 15 de abril en Junta de Gobierno Local, con un plazo de ejecución previsto de 18 meses a partir de la firma del acta de replanteo., según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Instituto Canario de la Vivienda y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para la regeneración del Área Degradada de la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco. Según la información municipal, las viviendas se destinarán exclusivamente a familias del municipio que residen actualmente en infraviviendas.

Parcela en la que se ubicará el edificio de 23 nuevas viviendas sociales en Arguineguín.

Ubicación y características del edificio

El edificio se ubicará en la calle Gazmira esquina con la calle Damasco, junto al edificio de Servicios Sociales de Arguineguín. El proyecto contempla tres plantas sobre rasante y un sótano, con un total de 23 viviendas: 16 de dos dormitorios, 6 de tres dormitorios y 1 de un dormitorio. La promoción incluirá trasteros, zonas comunes, instalaciones y elementos para garantizar la accesibilidad y la eficiencia energética. También se prevén medidas de confort acústico mediante una fachada multicapa con aislamiento, carpintería de aluminio y una cubierta plana tipo invertida.

Plan Municipal de Vivienda: nuevas promociones en varios núcleos

El Consistorio sitúa esta adjudicación dentro del Plan Municipal de Vivienda de Mogán, que contempla otras actuaciones en distintos puntos del municipio. En Motor Grande están previstas dos promociones que sumarán 197 viviendas mediante derecho de superficie y bajo el modelo de Vivienda Asequible Incentivada. En Veneguera se proyectan 28 VPO con una financiación de 6,2 millones de euros, de los que 5,7 millones procederían de fondos municipales, con el proyecto en un estado avanzado.

Además, continúa la tramitación de 29 VPO en El Horno, en fase de redacción, y la previsión de crear alrededor de 50 viviendas en el casco histórico tras la adquisición municipal de un edificio por 1,5 millones de euros, cuyo proyecto básico, según el Ayuntamiento, está en elaboración. A estas iniciativas se suman las obras para levantar 59 VPO en La Loma de Pino Seco, en Arguineguín, que ejecuta desde hace meses el promotor del suelo, Lopesan.