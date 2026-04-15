Maspalomas organiza un ‘tardeo’ para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pone en marcha el primer Tardeo +60, una iniciativa centrada en el ocio para personas mayores de 60 años. El evento se celebrará el 19 de abril, entre las 16.00 y las 21.00 horas, en el Parque Sur de Maspalomas, con una programación pensada para fomentar la participación y la convivencia.

La propuesta incluye música en directo y animación durante toda la jornada, con actuaciones como las del artista Dani Calero y la banda Los 600, además de ambientación musical continua.

El evento forma parte de las acciones dirigidas a promover el envejecimiento activo y generar espacios de encuentro adaptados a este colectivo. La organización corre a cargo de la Concejalía del Mayor, con financiación del Gobierno de Canarias y la colaboración de la entidad Maresía.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que este tipo de actividades buscan situar a las personas mayores “en el centro de la vida social del municipio”, mientras que el concejal del área, Dimas Sarmiento, subrayó que se trata de ofrecer alternativas de ocio “saludables y cercanas”.

Participación prevista

La previsión municipal es que el evento reúna entre 400 y 600 asistentes, en una iniciativa que pretende consolidarse como una opción estable dentro de la programación local. Desde el Ayuntamiento destacan que el Tardeo +60 responde a la necesidad de ampliar la oferta cultural y de ocio para la población mayor, un colectivo creciente en el municipio.

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La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia orientada a reforzar las políticas públicas dirigidas a mayores, con el objetivo de fomentar su participación social y mejorar su calidad de vida. Con este tipo de propuestas, el municipio busca abrir nuevos espacios de relación y ocio adaptados, en los que las personas mayores asuman un papel activo dentro de la agenda social y cultural de San Bartolomé de Tirajana.