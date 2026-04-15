Música, tradición y danza en Carrizal para festejar a San José Obrero

Barrio Nuevo, en Carrizal, celebrará del 30 de abril al 2 de mayo la cuarta edición de las Fiestas en Honor a San José Obrero, organizadas por la Asociación Sociocultural y Vecinal Los Obreros de Carrizal y el Ayuntamiento de Ingenio. La programación, dirigida a todos los públicos, se desarrollará principalmente en el Parque Santo Domingo y en el local de la calle Barcelona nº 6. Las fiestas de San José Obrero son el resultado de la labor comunitaria de este barrio por mantener las tradiciones.

Los actos comenzarán el jueves, día 30 de abril, con una merienda para personas mayores a las 18.30 horas en el local. A las 20.00 horas está prevista la inauguración oficial de las fiestas con el pregón del cantautor Juan Martel. La noche continuará con actuaciones musicales de Tacoremi, Tócamelo en Re, la Agrupación Folclórica Los Amigos y la Agrupación Cultural y de Baile Los Amigos de Carrizal 7 Islas.

El viernes, día 1 de mayo, concentrará actividades orientadas al ocio familiar. Entre las 11.00 y las 14.00 horas, el parque Santo Domingo acogerá propuestas infantiles con hinchables y malabares a cargo de la Escuela de Circo de Vecindario. A las 14.00 horas se celebrará una verbena del solajero con el dúo Demelza y Raúl, acompañada de un brindis popular.

Por la tarde, a las 17.00 horas, tendrá lugar una exhibición de la Escuela de Danza de Ingenio, presentada por sus profesoras. La jornada cerrará con música a partir de las 20:00 horas con una verbena a cargo de la orquesta Dulce Cacao.

Zanga, Noche Cultural y sorteo final

Las fiestas culminarán el sábado, día 2 de mayo, con un torneo de zanga a las 18.30 horas en el local. Después, entre las 20.30 y las 22.30 horas, se celebrará la segunda edición de la Noche Cultural en el Parque Santo Domingo, concebida como un espacio para visibilizar nuevos talentos locales. En el cartel figuran Naiara Díaz, Cris Giannastasio, Sara Alemán, Daniela Ramírez Lorenzo, Andrea Monzón Estupiñán, Yeray Cruz y Eva Ramírez, con presentación de Óliver Caballero.

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La programación incluye además un sorteo de fin de fiestas de San José Obrero, con distintos premios para las personas asistentes, como cierre de tres días de actos centrados en la música, la danza, la tradición y la convivencia vecinal.