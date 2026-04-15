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Salomé Moreno presenta en directo su nuevo álbum ‘Castillos en la Arena’ en el Teatro Consistorial

Un concierto íntimo y honesto que invita a entrar en un universo emocional lleno de matices el 8 de mayo

Fragmento del cartel del nuevo trabajo de Salomé Moreno.

Fragmento del cartel del nuevo trabajo de Salomé Moreno. / Ayuntamiento de Gáldar

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Salomé Moreno aterriza en el escenario del Teatro Consistorial de Gáldar el próximo 8 de mayo a las 20:30 horas para presentar en directo su nuevo trabajo discográfico, ‘Castillos en la Arena’. Un proyecto íntimo, honesto y cuidadosamente construido que invita al público a entrar en un universo emocional donde la voz, la palabra y la sensibilidad son las verdaderas protagonistas. Las entradas, con un precio de 10 €, ya están disponibles en entradasgaldar.es.

La concejalía de Cultura y Fiestas que dirige Julio Mateo Castillo incluye a la cantautora grancanaria en su programación de mayo, quien propone un directo pensado para la escucha y la conexión. Tras el lanzamiento de varios singles que han ido adelantando la esencia del disco, ahora ofrece un espectáculo de 60 minutos de concierto, en el que el público podrá descubrir el álbum en su totalidad, en un formato donde cada canción es un relato propio que transita entre lo frágil y lo eterno. Una experiencia en vivo que equilibra la emoción contenida con la belleza de lo sencillo, convirtiendo el escenario en un espacio de encuentro y refugio.

Tratamiento con profundidad de temas universales

‘Castillos en la Arena’ supone la consolidación de una etapa artística marcada por la transformación y la autenticidad. En 2026, Salomé dio la primera pista de este trabajo con ‘Deja que pase el tranvía’, un adelanto que funcionó como declaración de intenciones, un “aquí estoy” pronunciado desde la calma y la convicción. Ahora, el álbum completo trata con profundidad temas universales como la salud mental, la migración, la amistad, el amor y el derecho a ocupar espacio, convirtiendo cada pieza en un reflejo de su propio proceso vital.

Nacida en una casa de artistas, Salomé Moreno creció rodeada de música y narrativas que moldearon su mirada. Desde niña entendió que cantar era una forma de existir y de nombrar lo inexplicable, lo que la llevó a escribir sus primeras canciones cuestionando los relatos establecidos y buscando nuevas formas de contar el mundo desde la empatía y la libertad. Su propuesta se mueve entre la raíz, la canción de autor y una visión contemporánea, donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza y la ternura en una elección consciente.

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Sobre el escenario, su directo se convierte en una experiencia que invita al particular “jardín” de la artista, un espacio íntimo, cercano y luminoso donde conviven belleza y fragilidad, y donde la música funciona como puente para reconocerse, emocionarse y habitar, aunque sea por un instante, una casa hecha de historias y verdad.

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