San Bartolomé de Tirajana homenajea al compositor de folclore canario Noé Peña con un memorial
El programa arranca este viernes en el Parque de San Fernando de San Bartolomé de Tirajana para rendir homenaje y preservar el legado de una figura vinculada a la difusión de la cultura popular isleña
San Bartolomé de Tirajana celebra desde este viernes el I Memorial Noé Peña Rodríguez, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura y la Escuela Municipal de Música para rendir homenaje al compositor y divulgador del folclore canario fallecido en 2022. El programa se desarrollará en varias fechas a lo largo del año y tendrá como eje la promoción del patrimonio etnográfico de Canarias.
Las primeras actividades se concentran este viernes en el Parque de San Fernando de Maspalomas. Por la mañana, a partir de las 10.00 horas, se celebrará un encuentro escolar con alumnado de los CEIP Marcial Franco, Dunas de Maspalomas y San Fernando, que ofrecerán actuaciones de música y baile tradicional trabajadas en el Aula de Folclore.
Ya por la tarde, a las 20.00 horas, el mismo espacio acogerá un encuentro de bailadores con la participación de varias formaciones folclóricas. Entre ellas figuran Parranda El Cañizo, Parranda Chijeré (La Gomera), ACF Surco y Arado (Gáldar) y AFC Tajea y Torna (Las Palmas y Telde).
El programa continuará el sábado con una feria de artesanía, talleres infantiles y actividades tradicionales entre las 17.00 y las 21.00 horas. La jornada culminará con la actuación de la AFC Umiaya, que celebra su décimo aniversario, junto a la Asociación Cultural Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife.
Un legado cultural
El memorial nace con el objetivo de preservar el legado de Noé Peña, quien fue director de la Escuela Municipal de Música y fundador de la agrupación folclórica Umiaya, además de una figura vinculada a la difusión de la cultura popular canaria.
La iniciativa también pretende reforzar la transmisión de los valores identitarios y el conocimiento del folclore canario, especialmente entre las nuevas generaciones, a través de actividades educativas y culturales.
El programa se retomará en noviembre con nuevas actividades en el Centro Cultural Maspalomas, donde se celebrarán dos sesiones de cinefórum con la proyección de documentales sobre tradiciones y saberes populares.
Además, el día 14 tendrá lugar la entrega de los Premios Raíces 2026, unos galardones creados por el propio Noé Peña en 2019 para reconocer la labor en el ámbito de la etnografía y el folclore.
El memorial se cerrará con la exposición La piel de Gran Canaria, de la fotógrafa Elena Fernández Alemán, que se podrá visitar en la Casa Saturninita entre el 5 y el 19 de noviembre.
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