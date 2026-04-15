Spar y Coagrisan renuevan el convenio para comercializar 500 toneladas de tomate de La Aldea a un paso de obtener el sello de identidad

La empresa de alimentación Spar Gran Canaria y la Sociedad Cooperativa Agrícola de San Nicolás (Coagrisan) renuevan el convenio de colaboración que permitirá la comercialización de 500 toneladas de tomate cultivado en La Aldea en las más de 200 tiendas de la cadena de supermercados. La iniciativa coincide con el procedimiento para proteger el producto local bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que le permitirá contar con un sello de identidad frente a la competencia exterior.

La Indicación Geográfica Protegida Tomate Canario se fundamenta en la calidad superior, así como en la reputación y notoriedad del nombre, que es el resultado de una sinergia única entre factores históricos, naturales y humanos.Y en ese camino está el sector agrícola local, después de que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria haya iniciado el "procedimiento nacional de oposición", tras la solicitud de registro por parte de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex).

Solange, Aldiana y Cabosur

La noticia del sello de identidad llega en el momento en el que los tomateros aldeanos han formalizado por sexto año consecutivo la alianza de Coagrisan y Spar, que garantiza la distribución de tomate local en la isla ese año. El acuerdo facilita la llegada al mercado del tomate de La Aldea, en sus variedades Solange, Aldiana y Cabosur, hasta el mes de junio.

Un momento de la firma del convenio. / LP / DLP

El presidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina, subrayó que 69 empleados y 650 familias se benefician de forma directa del tomate, gracias a la comercialización de este producto. Y que “la renovación de este acuerdo responde a una realidad que no se puede obviar, como es que el sector primario en Canarias atraviesa importantes desafíos estructurales, desde los costes de producción hasta la competencia exterior. Este convenio no es solo una alianza comercial, sino una herramienta de estabilidad para los productores del tomate de La Aldea”.

"El sector primario atraviesa importantes desafíos" Ángel Medina — Presidente Spar Gran Canaria

Fresco y de calidad

El vicepresidente de Coagrisan, Rogelio Rodríguez, defendió que "gracias a este acuerdo, el tomate canario sigue presente en los lineales de la isla, acercando a los consumidores un producto fresco, de calidad y con identidad propia”. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó la importancia de seguir reforzando el consumo de producto local, y garantizar “un precio justo” para el sector primario".

En su intervención, el alcalde, Pedro Suárez, añadió que "gracias a este acuerdo, las familias canarias y quienes nos visitan puedan disfrutar de un tomate de primerísima calidad, cultivado en nuestra tierra, reconocido por sus cualidades en toda Europa y símbolo indiscutible de la identidad aldeana".

El director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Rodríguez, en que la producción tomatera aporta un enorme valor económico, social y de identidad para el municipio y para Gran Canaria.

Representantes de Spar y Coagrisan suscriben junto a las autoridades políticas el convenio anual con el apoyo del Gobierno regional, el Cabildo insular y el Ayuntamiento / LP / DLP

Por último, la presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG), María del Carmen Pérez, puso su valor en que “la firma de este convenio no solo beneficia a los agricultores, sino al consumidor final".

El cultivo del tomate constituye la principal actividad económica de La Aldea, por lo que su impulso resulta clave para la estabilidad social, laboral y económica del municipio.

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El acuerdo ha contado con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de La Aldea y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG).