SPAR Gran Canaria garantiza la comercialización de 500 toneladas de tomate de La Aldea

SPAR Gran Canaria prevé comercializar 500 toneladas de tomate de La Aldea de San Nicolás en más de 200 puntos de venta SPAR en la isla, gracias al convenio de colaboración suscrito este miércoles con Coagrisan, Sociedad Cooperativa Canaria. A través de este acuerdo, que se ha firmado por sexto año consecutivo, la cadena fomenta la producción de calidad y comercialización de esta hortaliza.

SPAR Gran Canaria ofrecerá en todas sus tiendas las variedades Solange, Aldiana y Cabosur, hasta el próximo mes de junio, dentro de la campaña 2025/2026. La compra de este producto local contribuirá de forma directa a mantener los puestos de trabajo de 69 personas y más de 650 familias que forman parte de Coagrisan.

El cultivo del tomate en La Aldea representa la principal actividad generadora de empleo del municipio, por lo que el apoyo a este producto supone también respaldar la economía local y la continuidad de un sector clave para la zona.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en la firma del convenio del tomate de La Aldea / Carlos Diaz-Recio

En este sentido, SPAR Gran Canaria vuelve a garantizar a Coagrisan la distribución exclusiva de sus productos a un precio justo, cubriendo los gastos de producción y favoreciendo la promoción y divulgación del producto y sus condiciones de calidad entre los clientes. Entre los compromisos adquiridos, destacan también el fomento de prácticas sostenibles, la mejora de las condiciones laborales de los agricultores y el desarrollo de estrategias de promoción que refuercen la competitividad del tomate canario en el mercado.

El acuerdo ha contado con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG). Gracias a la colaboración institucional, SPAR Gran Canaria volverá a ser el vehículo por el que se distribuya en exclusiva los tomates cultivados en La Aldea al resto de municipios.

SPAR Gran Canaria refuerza con esta firma su compromiso con el sector primario y con el producto kilómetro cero, fomentando entre sus consumidores la compra del producto de cercanía y afianzando su relación con más de 200 agricultores y ganaderos de la isla.

La cadena de supermercados y Coagrisan suscriben el convenio anual con el apoyo del Gobierno regional, el Cabildo insular y el Ayuntamiento / Carlos Diaz-Recio

Apoyo institucional al cultivo del tomate local

El convenio se firmó este miércoles en las instalaciones de Mercalaspalmas, con la presencia de numerosas autoridades y representantes del sector. Al acto asistió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez; el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Rodríguez; el consejero insular de Sector Primario, Miguel Hidalgo; y el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez.

Por parte de la cadena de supermercados estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina y José López, respectivamente, acompañados por varios directivos, así como el vicepresidente de Coagrisan, Rogelio Rodríguez, y la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez, entre otros asistentes.

Ángel Medina subrayó que “la renovación de este acuerdo responde a una realidad que no se puede obviar: el sector primario en Canarias atraviesa importantes desafíos estructurales, desde los costes de producción hasta la competencia exterior. Este convenio no es solo una alianza comercial, sino una herramienta de estabilidad para los productores del tomate de La Aldea”.

El presidente del Cabildo insular, Antonio Morales, puso en valor este cultivo como uno de los principales elementos identitarios y económicos de zonas como La Aldea. Además, resaltó como “un paso muy importante” la reciente publicación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del tomate de Gran Canaria. “Esta figura refuerza la defensa de las características de nuestro tomate en un territorio ultraperiférico y nos permitirá acceder a más ayudas públicas”, afirmó.

El alcalde, por su parte, recalcó que “es un orgullo que, gracias a este acuerdo, las familias canarias y quienes nos visitan puedan disfrutar de un tomate de primerísima calidad, cultivado en nuestra tierra, reconocido por sus cualidades en toda Europa y símbolo indiscutible de la identidad aldeana".

SPAR Gran Canaria garantiza la comercialización de 500 toneladas de tomate de La Aldea / Carlos Diaz-Recio

“Hablamos de una producción con un enorme valor económico, social e incluso identitario para La Aldea y para Gran Canaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo una gran capacidad de resistencia y adaptación ante dificultades como la competencia exterior de países terceros. Además, queremos poner en valor la apuesta decidida de SPAR Gran Canaria por el producto local y por quienes lo hacen posible”, agregó el miembro del Ejecutivo canario.

Rogelio Rodríguez afirmó que esta alianza ha demostrado ser un ejemplo de apuesta real por el producto local. “Gracias a este acuerdo, el tomate canario sigue presente en los lineales de la isla, acercando a los consumidores un producto fresco, de calidad y con identidad propia”, añadió.

Por último, desde COAG Canarias subrayaron que “la firma de este convenio no solo beneficia a los agricultores, sino al consumidor final gracias a la apuesta constante de la cadena por el producto local”.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.