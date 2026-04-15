FOTOGRAFÍA
Spencer Tunick, pillado y vestido en Las Palmas de Gran Canaria: el famoso fotógrafo de desnudos pasa unos días en la isla
Spencer Tunick ha sido visto en Las Palmas de Gran Canaria recorriendo Vegueta y el entorno de Santa Ana. Te contamos quién es, por qué su obra es internacional y qué podría significar su visita.
La presencia del fotógrafo estadounidense Spencer Tunick en Las Palmas de Gran Canaria ha despertado expectación en la ciudad después de que fuera visto, sin previo aviso, recorriendo distintos enclaves del casco histórico en busca de posibles localizaciones. Según fuentes cercanas que mantienen informado en exclusiva a LA PROVINCIA, el artista, conocido en todo el mundo por sus multitudinarias instalaciones de desnudos en espacios emblemáticos, habría mostrado un interés especial por el entorno de Santa Ana, uno de los escenarios patrimoniales más reconocibles de la capital grancanaria y que, al parecer, le ha dejado especialmente maravillado.
¿Quién es el fotógrafo Spencer Tunick?
Spencer Tunick es un fotógrafo y artista estadounidense, nacido en 1967, conocido por organizar instalaciones masivas de personas desnudas en espacios públicos y paisajes, que luego documenta con fotografía y vídeo. Lleva trabajando con este tipo de imágenes desde 1992 y, según su biografía oficial, ha realizado más de 100 instalaciones temporales con decenas, cientos o miles de voluntarios.
Se hizo famoso precisamente por esas “mareas humanas” de cuerpos desnudos en ciudades de todo el mundo, donde mezcla fotografía, performance e instalación artística. Su obra suele plantear un contraste entre lo individual y lo colectivo, y entre lo privado y lo público.
En resumen: es el artista de las fotos multitudinarias de desnudos que seguramente has visto alguna vez en lugares emblemáticos.
¿Por qué es reconocido a nivel internacional su trabajo?
- Barcelona, 2003. Reunió a 6.997 personas desnudas en la avenida de la Reina Maria Cristina, en Montjuïc. Fue uno de los montajes que consolidó su fama en Europa y, en aquel momento, supuso un récord de participación para su obra.
- Ciudad de México, 2007. Es probablemente su imagen más famosa: en el Zócalo reunió a más de 18.000 personas, y varias crónicas lo sitúan en torno a 20.000. Fue su gran récord de asistencia y una de las fotos más reconocibles de toda su carrera.
- Sídney, 2010. En la Ópera de Sídney, su proyecto “The Base” reunió a unas 5.200 personas dentro del programa del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. El lugar, la escala y la repercusión internacional lo convirtieron en otro de sus trabajos emblemáticos.
- Mar Muerto, 2011. Allí fotografió a alrededor de 1.000 voluntarios desnudos para una instalación vinculada también a la visibilidad del deterioro ambiental de la zona. Es una de sus obras más recordadas porque mezcla paisaje extremo, cuerpo humano y mensaje ecológico.
- Hull, 2016. Con “Sea of Hull”, reunió a unas 3.200 personas desnudas y pintadas en distintos tonos de azul por las calles de la ciudad inglesa. Fue presentada como la mayor instalación artística de este tipo en el Reino Unido y tuvo muchísima difusión visual.
Por ahora no ha trascendido si la visita de Tunick responde a un simple reconocimiento artístico o la realización de un futuro proyecto en la ciudad, pero su paso por Vegueta ya ha encendido la imaginación de muchos. Porque si algo ha demostrado el fotógrafo a lo largo de su carrera es su capacidad para transformar lugares icónicos en imágenes de alcance internacional, y Santa Ana, con su fuerza monumental y su personalidad única, parece reunir todos los ingredientes para convertirse en la próxima gran escena de su obra.
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