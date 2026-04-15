Videovigilancia y reorganización de accesos: así es la nueva parada de guaguas de San Mateo tras su reforma integral

San Mateo ya cuenta con su parada preferente de guaguas completamente renovada tras la finalización de unas obras de rehabilitación integral que han transformado esta infraestructura en un espacio más moderno, seguro y funcional. El proyecto ha permitido corregir el deterioro que presentaba la instalación y modernizar sus principales elementos, con especial atención a la cubierta, el pavimento y la reorganización de los accesos peatonales. Además, se ha incorporado nueva iluminación, sistemas de videovigilancia, información al viajero en tiempo real y una mejor adaptación a las condiciones climáticas, junto a la mejora de las zonas de espera y de trabajo para el personal conductor.

La infraestructura da servicio a ocho líneas interurbanas que conectan San Mateo con distintos municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Tejeda, Telde, Teror y Valsequillo, además de los barrios periféricos del propio término municipal, lo que refuerza su carácter de nodo central de comunicaciones en la Vega de San Mateo.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte, ha destinado 831.400 euros a esta rehabilitación integral, que ha permitido poner a punto una infraestructura clave para la zona, inaugurada este miércoles y convertida ya en un nodo estratégico del transporte público seguro y funcional para la ciudadanía.

Principales actuaciones

En detalle, las principales actuaciones ejecutadas por la empresa adjudicataria del proyecto, Félix Santiago Melián S.L., han consistido en la reordenación de los accesos y salidas peatonales, optimizando la circulación y la seguridad. Asimismo, se ha mejorado la plataforma peatonal y la protección frente a las inclemencias meteorológicas mediante la construcción de una nueva cubierta de mayor superficie y el rediseño de las zonas de espera.

Inauguración de la renovada parada preferente de guaguas de San Mateo / LP/DLP

El pavimento de la zona de rodadura ha sido completamente rehabilitado, con la excavación de 1,5 metros de profundidad, la creación de una explanada con suelo seleccionado y la ejecución de nuevas capas de aglomerado asfáltico, con el objetivo de evitar el deterioro y los socavones que presentaba anteriormente.

La regidora anunció que el Ayuntamiento firmará este jueves el acta de replanteo de la futura parada de taxis en la zona

«Hoy estamos de enhorabuena, con la culminación de una de las inversiones más importantes que va a hacer el Cabildo de Gran Canaria en la Vega de San Mateo», declaró el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Gobierno insular, Teodoro Sosa. «Se trata de una inversión de más de 830.000 euros que la Autoridad Única del Transporte pone al servicio de las y los ciudadanos de San Mateo y de los barrios de este municipio, así como de los municipios limítrofes», añadió.

Por su parte, la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, destacó la importancia de la infraestructura para vecinos, vecinas y visitantes: «Los vecinos y vecinas demandaban su apertura por las incomodidades de tener que desplazarse más lejos para coger el transporte público. Hoy es una realidad y ya pueden utilizar esta parada, situada en el centro del pueblo».

Asimismo, la regidora anunció que el Ayuntamiento firmará este jueves el acta de replanteo de la futura parada de taxis en la zona, que se ubicará justo detrás de la parada preferente: «Así, en pleno casco, se va a crear una zona de movilidad para toda la ciudadanía del municipio y para sus visitantes».