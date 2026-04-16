El árbol maldito de Casandra: la inquietante leyenda que pervive en el corazón de Gran Canaria

En el interior montañoso de Gran Canaria, donde el paisaje volcánico se funde con pinares centenarios y silencios profundos, se alza uno de los árboles más enigmáticos del archipiélago: el conocido como Pino Bonito, también llamado por muchos el árbol maldito de Casandra. Situado en las inmediaciones de la Presa de las Niñas, este ejemplar de pino canario no solo destaca por su antigüedad y porte, sino por las historias que, generación tras generación, han tejido a su alrededor un aura de misterio.

La leyenda más extendida sitúa el origen de este mito en la historia de Casandra e Iván, dos jóvenes que vivieron un amor intenso en un contexto social adverso. En una época en la que las relaciones adolescentes eran vigiladas y cuestionadas, su vínculo despertó críticas, recelos y rumores en su entorno.

Según la tradición oral, ambos compartían largas tardes bajo la sombra de un frondoso pino, ajenos al juicio externo. Sin embargo, la presión social y familiar terminó por truncar su historia. El padre de Casandra, movido por el honor y la ira, habría acabado con la vida de Iván, desencadenando una cadena de acontecimientos que convertirían este relato en una de las leyendas más inquietantes de Canarias.

El pacto oscuro y la condena eterna

Tras la muerte de su amado, el dolor y la desesperación habrían llevado a Casandra a buscar venganza por medios sobrenaturales. En este punto, el relato se adentra en terrenos más oscuros: se dice que la joven habría intentado pactar con fuerzas malignas, invocando al Diablo en busca de justicia o consuelo.

Pero su intento no pasó desapercibido. Descubierta por su entorno, fue acusada de brujería en un contexto marcado por el miedo y la superstición. El castigo fue brutal: Casandra habría sido quemada viva junto al mismo árbol que había sido testigo de su amor.

Desde entonces, el lugar quedó marcado. La tradición asegura que su alma permanece atada al pino, condenada a vagar eternamente entre sus ramas.

Los relatos de quienes frecuentan la zona apuntan a fenómenos difíciles de explicar. Se habla de gritos en la noche, sonidos de cadenas arrastrándose y una presencia inquietante en los alrededores del árbol, especialmente durante noches de luna llena.

Algunos vecinos aseguran que, en determinadas ocasiones, puede apreciarse en la corteza del árbol una marca similar a un corazón con nombres grabados, aunque no todos logran verla. Este detalle ha contribuido a reforzar la dimensión simbólica del lugar, donde amor y tragedia se funden en un mismo espacio.

Una segunda versión: belleza eterna a cambio de un precio

Como ocurre con muchas leyendas populares, existen versiones alternativas que reinterpretan los hechos. En otra de las narraciones más difundidas, la historia toma un giro aún más dramático.

En este relato, Casandra e Iván habrían tenido dos hijos. Tras el parto, y dominada por el miedo a perder su belleza con el paso del tiempo, la joven habría invocado al Diablo para pedir juventud eterna. El precio exigido: la vida de sus propios hijos.

Cuando estaba a punto de consumar el sacrificio, Iván habría aparecido, deteniéndola. En un arrebato de furia, él mismo habría terminado con la vida de Casandra, atándola al árbol y quemándola. Los niños sobrevivieron, pero el alma de la joven quedó, según la leyenda, atrapada para siempre.

El Pino Bonito: un gigante natural con historia

Más allá del mito, el Pino Bonito es un ejemplar de gran valor natural. Se trata de un pino canario centenario, con características que lo convierten en un auténtico monumento vivo.

Su tronco alcanza varios metros de perímetro y su copa se extiende ampliamente, ofreciendo una imagen imponente en medio del paisaje. Aunque su altura no es especialmente elevada, su estructura y antigüedad lo sitúan entre los árboles más singulares de la isla.

Ubicado en el municipio de Tejeda, el árbol se encuentra en una zona de gran riqueza paisajística. Como otros pinos antiguos del archipiélago, presenta una cavidad en su base, resultado de antiguas extracciones de tea, lo que también lo hace más vulnerable a incendios.

El caso del árbol maldito de Casandra refleja cómo los elementos naturales pueden convertirse en depositarios de la memoria colectiva. La mezcla de hechos reales, interpretaciones y elementos fantásticos ha dado lugar a un relato que forma parte del imaginario popular de Canarias.