La Escuela de Arte celebra 25 años ampliando su oferta con nuevas titulaciones y un festival de diseño impulsado por el alumnado

La Escuela de Arte de Gran Canaria, que este año conmemora su 25º aniversario, afronta el próximo curso con una combinación de elementos que refuerzan su papel como uno de los principales referentes de la enseñanza artística pública en el archipiélago: una amplia oferta educativa, la incorporación de nuevas titulaciones, la apertura del periodo de matrícula y la celebración de una nueva edición de PLOOP, el festival de diseño organizado por su propio alumnado.

El centro se ha consolidado en estos años como uno de los espacios con mayor oferta educativa artística de Canarias y como un referente en la formación especializada en artes y diseño. No en vano, fue además pionero en la implantación del Bachillerato Artístico en Canarias, una condición que refuerza su trayectoria y su peso dentro del sistema público educativo del Archipiélago.

Una oferta formativa amplia y especializada

En la actualidad, la Escuela ofrece una formación especializada en artes y diseño a través de 15 ciclos formativos de grado medio y superior, unos estudios que combinan creatividad, diseño y artesanía y que buscan conectar la formación académica con las necesidades profesionales del sector.

A esta oferta se suma otro de los grandes valores del centro: es el único de Gran Canaria que imparte los títulos oficiales superiores de Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, estudios públicos equivalentes a un grado universitario en diseño. Esta singularidad convierte a la Escuela en un enclave estratégico para quienes quieren desarrollar una carrera vinculada al ámbito creativo sin salir de la isla y dentro de la enseñanza pública.

La variedad de enseñanzas permite cubrir perfiles muy diversos, desde estudiantes que buscan una primera especialización artística hasta quienes aspiran a una formación superior en disciplinas con una creciente demanda profesional.

Nuevas titulaciones para el próximo curso

Como novedad de cara al próximo curso, la Escuela ampliará su catálogo con la incorporación de dos nuevas titulaciones: el Ciclo Superior de Escaparatismo y el Ciclo Medio de Grabado Calcográfico.

La incorporación de estas enseñanzas responde al objetivo de seguir actualizando la oferta académica y de abrir nuevas vías de formación en ámbitos con fuerte componente creativo y técnico. En el caso de Escaparatismo, se trata de una disciplina vinculada al diseño comercial, la comunicación visual y la presentación de producto, mientras que el Grabado Calcográfico conecta con la tradición artística y artesanal desde una perspectiva especializada.

Con estas incorporaciones, el centro refuerza su perfil multidisciplinar y amplía las posibilidades para el alumnado que busca una formación adaptada a distintos lenguajes y salidas profesionales.

Aprendizaje aplicado y conexión con el sector

Uno de los aspectos que la Escuela quiere poner en valor es el alto nivel creativo y profesional de su alumnado, así como la dimensión práctica de su formación. Entre los ejemplos de ese aprendizaje aplicado figura la campaña de promoción desarrollada por el alumnado de Gráfica Publicitaria, un trabajo que muestra cómo la enseñanza artística puede traducirse en proyectos reales y en experiencia profesional desde la etapa formativa.

Esta conexión entre aula y mercado laboral es uno de los argumentos que refuerzan el impacto de la enseñanza pública artística en Canarias. La combinación entre especialización, creatividad y práctica profesional permite que el alumnado no solo adquiera conocimientos técnicos, sino también herramientas reales para su futura inserción laboral.

PLOOP, un festival hecho desde las aulas

Otro de los hitos del calendario será la celebración de la segunda edición de PLOOP, un festival de diseño organizado íntegramente por el alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, que tendrá lugar los próximos 28, 29 y 30 de abril.

Campaña de Escuela de Arte de Gran Canaria / Escuela de Arte de Gran Canaria

El evento reunirá a profesionales destacados del sector en una programación que combina talento emergente y figuras consolidadas. Según la organización, el cartel estará integrado en un 70% por antiguos alumnos y alumnas ya consolidados profesionalmente y en un 30% por ponentes de referencia nacional invitados como cabezas de cartel.

PLOOP cuenta además con el patrocinio de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y del Cabildo de Gran Canaria, y su primera edición se saldó con un notable éxito, lo que ha contribuido a consolidarlo como una cita destacada dentro del ámbito del diseño.

Fechas clave para solicitar plaza

Coincidiendo con este aniversario y con la ampliación de su oferta, la Escuela mantiene ya abierto o a punto de abrir el calendario de solicitudes para el próximo curso. Las fechas son las siguientes: del 8 de abril al 22 de mayo para los Estudios Superiores; del 9 al 24 de abril para los Ciclos Formativos; y del 20 de abril al 11 de mayo para el Bachillerato Artístico.

La suma de aniversario, nuevas titulaciones, matrícula abierta, proyectos reales del alumnado y la celebración de PLOOP dibuja un momento especialmente significativo para visibilizar el papel de la Escuela de Arte y, con ella, la relevancia de la enseñanza pública artística en Canarias.