Gran Canaria aspira a un 70% de generación renovable en 2030

Gran Canaria concentra el 47% de la generación renovable del Archipiélago con el 38% de la demanda energética, según los datos difundidos por el Cabildo con motivo del décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que “este proceso tiene sus raíces en 2015, cuando se planteó por primera vez el concepto de ecoísla como una estrategia integral para transformar el modelo de desarrollo de Gran Canaria hacia la soberanía energética, la economía circular, la movilidad sostenible y la resiliencia territorial. Lo que entonces parecía una propuesta ambiciosa es hoy una realidad respaldada por resultados concretos y medibles”.

Desde 2015, la potencia instalada ha pasado de 120 a 440 megavatios. Además, la Isla concentra una de cada tres instalaciones de autoconsumo del Archipiélago y el 40% de la potencia doméstica instalada, impulsada por ayudas públicas que han movilizado más de tres millones de euros. En paralelo, la isla lidera la implantación del vehículo eléctrico en Canarias, con más de la mitad de las ventas y el despliegue progresivo de una red de recarga que aspira a alcanzar el centenar de puntos operativos.

El gobierno insular también ha reforzado su estrategia con proyectos de almacenamiento energético, destacando especialmente el Salto de Chira, con una capacidad prevista de 200 megavatios, junto a otras iniciativas en infraestructuras públicas y entornos industriales.

Descarbonización en 2040

La hoja de ruta fija como objetivo alcanzar entre el 60% y el 70% de generación renovable en 2030 y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040. Para ello, se impulsan nuevas líneas como la geotermia profunda, el hidrógeno verde y las comunidades energéticas.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que esta evolución también ha ido acompañada del desarrollo de proyectos estratégicos en materia de adaptación al cambio climático, economía circular e innovación, entre ellos la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Gran Canaria, impulsada con un enfoque participativo y coordinado entre áreas del Cabildo, así como la participación activa de la isla en programas europeos como LIFE, Horizonte Europa o INTERREG MAC, con iniciativas como COSTAdapta, NATALIE o GEOTERMAC.

Por su parte, el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, hizo hincapié en el papel del equipo técnico y en el modelo de trabajo desarrollado durante esta década, destacando la capacidad del Consejo para coordinar proyectos complejos en un contexto administrativo exigente y con recursos limitados.

Reconocimientos

El décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía sirvió además para reconocer a once entidades y profesionales vinculados al desarrollo del modelo energético insular, en un proceso que el Cabildo vincula a la colaboración entre administraciones, empresas y ámbito académico.

Entre los reconocidos figuran el colaborador técnico y estratégico Leonardo Marcos Gornals; el profesional del ámbito energético Carlos Lafoz Naval y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su implicación en proyectos de autoconsumo, movilidad eléctrica y estrategias de adaptación al cambio climático y economía circular; así como el exdelegado provincial de AUVE German Hiller Pírez y el director gerente de la SPEGC, Cosme García Falcón, junto al experto en sostenibilidad Ezequiel Navío Vasseur, por su contribución al impulso y consolidación del modelo energético sostenible en la isla.

Asimismo, fueron reconocidos el gerente de BP El Taro Antonio Arbelo González; el director de I+D+i del ITC Gonzalo Piernavieja Izquierdo; el jefe del Departamento de Energías Renovables del ITC; Salvador Suárez García; el exjefe de servicio de sostenibilidad del Cabildo de Tenerife Víctor Manuel García Díaz: y el responsable del proyecto Involcan, Nemesio Pérez Rodríguez, por su aportación en ámbitos como la innovación, la movilidad sostenible, la formación, la cooperación institucional y el desarrollo de nuevas líneas estratégicas como la geotermia.