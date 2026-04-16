Gran Canaria refuerza su modelo para prevenir grandes incendios forestales

Gran Canaria consolida su papel como referente en la prevención de grandes incendios forestales a través de la gestión activa del territorio El Cabildo ha reunido esta semana a expertos de España y Portugal en las jornadas de la Red de Territorios Mosaico, donde se ha reforzado el uso del paisaje como herramienta clave para reducir el riesgo de fuegos de gran magnitud.

El encuentro, organizado por el Cabildo, ha servido para compartir experiencias que combinan actividad económica y prevención, con especial atención a prácticas tradicionales como la ganadería extensiva o la gestión forestal sostenible. Estas actividades permiten mantener un territorio fragmentado y diverso que dificulta la propagación del fuego.

Durante tres días, técnicos de administraciones, investigadores y profesionales del sector han analizado fórmulas para integrar biodiversidad, economía rural y seguridad frente a incendios en un contexto marcado por el cambio climático.

El papel del sector primario

Las jornadas han puesto el foco en la necesidad de reforzar el sector primario como aliado en la prevención. Prácticas como el pastoreo, el pinocheo o las quemas prescritas contribuyen a reducir la carga de combustible vegetal y, por tanto, el riesgo de incendios.

En este contexto, se ha destacado la importancia de desarrollar políticas públicas que respalden estas actividades y reconozcan los servicios ambientales que generan, desde la conservación de la biodiversidad hasta la protección frente a grandes fuegos.

Uno de los hitos del encuentro fue la renovación del acuerdo entre pastores y Cabildo, que incluye compensaciones económicas por su papel en la gestión del territorio y la prevención de incendios. El programa incluyó visitas a distintos puntos de la isla, como explotaciones ganaderas, queserías o bodegas en zonas como Tejeda y Fontanales, donde se mostró cómo los viñedos pueden actuar como cortafuegos productivos.

También se realizaron recorridos por enclaves como el entorno de Risco Caído, donde se combinan usos tradicionales y conservación, además de demostraciones prácticas de prevención de incendios y encuentros con pastores. Estas experiencias han permitido trasladar a los participantes una visión aplicada del modelo, basada en la gestión directa del territorio y la implicación de la población local.

Un modelo consolidado

La Red de Territorios Mosaico continúa creciendo como espacio de intercambio entre regiones que apuestan por este enfoque. En las jornadas participaron iniciativas de Cataluña, Andalucía o Madrid, donde también se emplea el pastoreo como herramienta preventiva. Gran Canaria se posiciona así como un laboratorio de soluciones ante el aumento del riesgo de incendios, vinculado al abandono del medio rural y a los cambios en los usos del suelo.

El modelo insular, impulsado a través de la estrategia Gran Canaria Mosaico, plantea un equilibrio entre conservación, actividad económica y resiliencia territorial, con el objetivo de reducir el impacto de los grandes incendios en las próximas décadas.