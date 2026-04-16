¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Una vez despedidos los carnavales la isla vuelva a su habitual trasiego de actos repartidos por diferentes municipios. Mercados agroalimentarios, teatro, festivales y ocio vuelve a ocupar la amplia oferta de este fin de semana.

Valsequillo

Valsequillo celebrará el domingo la tercera edición de la Feria de la Papa y el Millo en el aparcamiento situado detrás del pabellón municipal del Mercadillo, en horario de 9.00 a 14.00 horas. La jornada contará con venta de papas de Valsequillo y productos locales, degustaciones, platos tradicionales, concurso de mojos, sorteos, actividades familiares y música canaria, con la instalación de unas 40 carpas.

Agüimes

La música será hoy la gran protagonista. El Museo de Historia del casco será escenario a las 20.00 de una nueva cita del ciclo Sabor de Autor, en esta ocasión con la cantautora Dácil Santana; mientras que la Caseta del Muelle de Arinaga acogerá a las 20.30 el concierto de la banda de reggae Tamaduba & Brian Perdomo, dentro de la programación de En Acústico. Por otro lado, el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga acogerá mañana la representación de la obra Los turistas impecables, una propuesta escénica del Colectivo Sociocultural Picoviento. Las entradas tienen un precio de tres euros. También el recinto ferial de Agüimes acoge mañana, de 10.30 a 20.00 horas, y el domingo de 10.30 a 15.00 horas, el 9º Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec. El evento, que está abierto a empresas, profesionales e interesados en la movilidad eléctrica, ofrece las novedades del sector, así como las ayudas a la adquisición de estos coches.

Gáldar

La plaza de Santiago acoge desde hoy y hasta el domingo la IV Feria Insular de Artesanía Gáldar para amantes de la cultura tradicional. Una cuarentena de artesanos se darán cita en ella. El programa ofrece hoy la inauguración, a cargo de Marta Bolaños, quien a las 18.45 horas presentará Makasi, un proyecto musical que explora la diversidad musical de la Macaronesia. Mañana, la agenda cultural inicia a las 12.00 horas con la cantante Ana Gil con su espectáculo Ad Libitum. Por la tarde, a las 17.45 horas, se presenta Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, X aniversario, un concierto que reunirá a grandes figuras como Germán López, Leandro Ojeda, Althay Páez, Beselch Rodríguez y Yone Rodríguez. La noche del sábado cerrará con la Parranda de Teror a las 19.00 horas. El domingo comenzará a las 11.45 horas con Domingo ‘El Colorao’, quien comparte escenario con Julia Rodríguez y Juan Carlos Pérez. Para cerrar, a las 12.45 horas, actuará el grupo de Tenerife Son 21.

Telde

La plaza de San Juan acoge este fin de semana la Feria del Libro. La jornada de hoy está marcada por las actividades escolares, encuentros con autores como Agustín Prince y Alberto Hernández, y talleres infantiles. Por la tarde continuarán las presentaciones con escritores como Mélani Garzón, Toni González o Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. Uno de los momentos destacados será la mesa de ilustración con Rayco Pulido, Álex Falcón, Bruno Lanzarote o Víctor Jaubert. La jornada culminará con el concierto del cantautor Marwan. Mañana será uno de los días más intensos. Entre los autores participantes destacan Andrés Pascual, Paula Gallego o Juan Sosa Ceballos. La feria se despedirá el domingo con una jornada centrada en autores del ámbito canario y actividades familiares. Participarán escritores como Santiago Gil, Carlos A. Guilarte, Renata A. Springer, Rumen Sosa o Alberto Hernández Rivero.

San Bartolomé de Tirajana

El parque de San Fernando acoge hoy el I Memorial Noé Peña Rodríguez con un encuentro de escolares a las 10.00 horas y otro de bailadores a las 20.00 horas, en el que participarán los grupos folclóricos Parranda El Cañizo, ACF Surco y Arado, AF Tajea y Torna y la Parranda Chijeré. Ya mañana de 17.00 a 21.00 horas el parque acoge una feria de artesanía con ludoteca y talleres infantiles y a partir de las 20.00 horas el X Aniversario AFC Umiaya. Por otro lado, Ayagaures arranca sus fiestas en honor al Niño Dios con el pregón hoy a las 19.00 a cargo de Carmelo Martín Pérez, una figura vinculada a la memoria y la historia del barrio. La noche continuará con Ayagaures en Punto, con música, versos e improvisación junto a Yeray Rodríguez, y el tradicional campeonato de zanga. Ya mañana a las 19.15 horas actuará el cantante Marcos Lozada Cazacu y le seguirá la gala de la Escuela de Danza Dunia Morales y la verbena con el grupo Nueva Imagen y su bandurria. El domingo habrá talleres infantiles a partir de las 10.00 horas, música canaria con Las Dunas del Sur, exhibición de lucha canaria y la ya clásica fiesta de la espuma a partir de las 15.00 horas. Por último, el Parque Sur acoge el domingo de 16.00 a 21.00 el evento ‘Tardeo +60’, una iniciativa dirigida de forma específica a la población mayor de 60 años ; actuarán Dani Calero y la banda Los 600.

Ingenio

El centro cultural Federico García Lorca recibe hoy, a las 20.30 horas, a Abián Díaz con su Show Patético, dentro del Festival de Teatro Ingenio Cómico. Las entradas tienen un precio de 18 euros. Además, hoy de 17.00 a 20.00 horas, el parque Pepa Aurora acoge atracciones infantiles y talleres gratuitos y el domingo la actividad se traslada al parque de Los Aromeros de Carrizal de 10.30 a 13.30 horas.

Santa Lucía de Tirajana

El Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (Espal) celebra su fin de semana más potente. El teatro Víctor Jara recibe hoy a las 20.30 horas Hablar no sirve. De nada, un monólogo con Bob Pop y Daniel Bayona. Mañana se celebra el Espal en la calle desde las 10.00 y hasta la medianoche. La jornada comienza con la feria del Libro Solidario, en la que el público puede cambiar alimentos no perecederos por libros. Bailes del mundo, Comidas del mundo, Jilorio Cultural y concurso de improvisación de rap son algunas de las actividades del programa. Como broche, las actuaciones de Cristina Mahelo & Lajalada, En tiempos de magua, a las 20.00 horas, la camerunesa Lornoar, a las 21.30 horas, y el grupo palestino 47Soul, a las 23.00 horas. En el mismo municipio, la I Feria del Agua celebra hoy en el cine de Sardina el acto de distinciones a profesionales destacados por su labor en la gestión del agua. El acto, que arranca a las 19.30 horas, cuenta con las actuaciones de los humoristas Maestro Florido, Doña Antonia de Aguatona y el coro del CEIP Tinguaro.

Valleseco

La Plaza de San Vicente Ferrer acoge el sábado y domingo la Feria Km.0 Gran Canaria, que contará con la participación de 45 productores procedentes de 16 municipios de la isla. El evento abre sus puertas en horario de 09.00 a 14.00 horas. El municipio también acoge el domingo una de las jornadas más intensas del calendario ecuestre con una nueva cita del Trofeo San Vicente Ferrer en el Hipódromo de La Laguna de Valleseco. A partir de las 11.30 horas, el público podrá disfrutar de un programa variado que abarca distancias entre los 1.000 y los 2.000 metros.

Teror La villa acoge hoy y mañana el sexto Festival Soltura que contará con 26 espectáculos para todos los públicos, entre ellos los conciertos de Xoel López, Mr. Kilombo, Samora, Andrea Rodríguez, Marilia Monzón, Tierra de Fuego, ‘Timples y otras pequeñas guitarras del mundo’ y el Proyecto Isjazz.

Santa Brígida

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La Villa celebra hoy y mañana el III Festival de Música y Cultura Amazigh, una cita que fusiona música, pensamiento y arte en el enclave de La Atalaya-Tasawt. Rogelio Botanz con Percuteras de Garaldea es uno de los artistas invitados.