Mogán alcanza el 98 % de alumbrado eficiente con la instalación de 457 nuevas luminarias inteligentes

El municipio de Mogán se acerca al pleno de eficiencia en su alumbrado público tras la reciente instalación de 457 luminarias inteligentes, una actuación que le permite alcanzar ya el 98 % de puntos de luz con tecnología eficiente. El avance se enmarca en el proyecto Soy Canary Green, impulsado por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias con financiación europea.

Más allá del anuncio institucional, la intervención consolida una tendencia clara en el municipio: la modernización progresiva de su red de alumbrado como vía para reducir consumo energético y costes en un contexto de presión sobre los recursos públicos. Las nuevas luminarias incorporan sistemas de control que permiten adaptar la intensidad de la luz a las necesidades reales de cada zona, lo que mejora la eficiencia frente a los modelos tradicionales.

Los nuevos puntos de luz se han distribuido en enclaves turísticos y residenciales clave, como la GC-500 entre Puerto Rico y Anfi, Arguineguín o Taurito, áreas donde el alumbrado tiene un impacto directo tanto en la actividad económica como en la vida diaria de residentes y visitantes.

4.200 puntos de luz eficientes

Esta actuación se suma a las más de 3.700 luminarias LED instaladas en fases anteriores, elevando el total a más de 4.200 puntos de luz eficientes. El salto cuantitativo sitúa a Mogán entre los municipios canarios con mayor grado de adaptación a tecnologías de bajo consumo, aunque el reto ahora pasa por evaluar el impacto real de estas medidas en la factura energética municipal y en la reducción de emisiones.

El proyecto cuenta con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través de la AMTC, que ha destinado varios millones de euros a iniciativas vinculadas a la descarbonización de destinos turísticos en Canarias.

Más allá del ahorro energético, la renovación del alumbrado también incide en la reducción de la contaminación lumínica, un aspecto cada vez más relevante en entornos turísticos y naturales sensibles. Sin embargo, expertos en sostenibilidad insisten en que este tipo de actuaciones deben ir acompañadas de una planificación integral para maximizar su impacto y evitar que queden en medidas aisladas dentro de la transición energética local.