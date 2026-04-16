Moya elige la ilustración ganadora de ‘Cosiendo inclusión’ para las talegas de San Antonio

Moya elige el diseño que se plasmará en las talegas que se reparten cada año durante la romería-ofrenda a San Antonio de Padua, una de las citas centrales de las fiestas patronales. La ilustración seleccionada lleva por título ‘Ermita del Barranco del Laurel’ y es obra de Jorge Almeida Melián, alumno del IES Doramas.

El motivo se enmarca en el proyecto ‘Cosiendo inclusión’, una iniciativa que desarrollan de forma conjunta el Centro Ocupacional y los alumnos del instituto de enseñanza secundaria. El trabajo se organiza a partir de un concurso de ilustración, en el que el alumnado presenta propuestas, un jurado vota el diseño ganador y, a partir de ese resultado, las talegas se confeccionan en el Centro Ocupacional, para su posterior reparto entre las personas que participan en la romería. Precisamente, este taller persigue el desarrollo de su autonomía y una muestra de la inclusión para estas personas.

Educativo y ocupacional

El alcalde, Raúl Afonso, detalla que el concurso se realiza desde el año 2021 como una experiencia colaborativa entre ambos centros. El año pasado fue seleccionado el 'Acueducto de Trujillo', diseñado por Aitor David Roque González.

El Ayuntamiento defiende que la iniciativa permite “aprender unos de otros” y refuerza el papel de los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional en la vida del municipio. “Una vez escogido el diseño ganador por el jurado, los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional se encargan de elaborar las talegas desde cero”, señaló el regidor.

El alcalde destacó que la confección de las talegas se integra en un taller que busca impulsar la autonomía de las personas participantes y dar continuidad a un proyecto centrado en la inclusión dentro del municipio.

La comunicación del diseño ganador se realizó en el IES Doramas. Hasta el centro se desplazaron el alcalde, Raúl Afonso; la concejala de Educación, Lucía Rodríguez; y el concejal de Cultura, Octavio Suárez, junto a personal técnico del Centro Ocupacional y usuarios. Durante la visita, el Ayuntamiento entregó al autor la ilustración ganadora enmarcada.

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Las talegas que se utilizarán en la romería-ofrenda a San Antonio de Padua ya se encuentran en proceso de elaboración en el Centro Ocupacional, con vistas a su reparto entre los vecinos y vecinas que participen en la jornada festiva de la Villa de Moya.