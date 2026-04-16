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NC exige al alcalde de Santa Lucía que dé cuenta en pleno de la situación de los ediles no adscritos tras el auto que avala que puedan ser considerados tránsfugas

La organización sostiene que las recientes resoluciones judiciales refuerzan la validez de sus decisiones sobre los concejales que abandonaron el grupo político

Yaiza Pérez, Luis Campos, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, en la rueda de prensa tras el cese de los ediles en el Ayuntamiento de Santa Lucía.

Yaiza Pérez, Luis Campos, Ofelia Alvarado y Leví Ramos, en la rueda de prensa tras el cese de los ediles en el Ayuntamiento de Santa Lucía. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Nueva Canarias de Santa Lucía ha reclamado al alcalde de Santa Lucía, Francisco García, en un comunicado que aplique de forma inmediata el criterio fijado por el secretario municipal sobre la situación de los concejales que abandonaron la formación para incoporarse a Municipalistas Primero Canarias y que dé cuenta de ese informe en el próximo pleno ordinario de abril. La organización sostiene que las recientes resoluciones judiciales conocidas en los últimos días refuerzan la validez de las decisiones adoptadas por el partido y obligan a regularizar la situación política y administrativa en el Ayuntamiento.

Según expone NC, en el pleno anterior el alcalde evitó dar cuenta del informe de la Secretaría General de la corporación aludiendo a la existencia de medidas cautelares solicitadas por los ediles que habían dejado la formación. Sin embargo, la organización recuerda que esas medidas han sido rechazadas por la Justicia, por lo que considera que ya no existe motivo para aplazar la aplicación del criterio jurídico municipal.

La formación nacionalista entiende que las resoluciones judiciales conocidas confirman que las actuaciones impulsadas por NC son válidas y eficaces y, en consecuencia, defiende que los concejales implicados deben pasar a tener la condición de no adscritos tras haber abandonado el grupo político con el que concurrieron a las elecciones.

En este contexto, el partido califica de "irregular" que el alcalde siga sin atender el informe emitido por el secretario general del Ayuntamiento, que ya establecía esa situación. Además, critica que el propio regidor haya reconocido, según su versión, que no comparte ese criterio y que ha tratado de buscar otras vías para evitar su aplicación.

Ante esta situación, NC exige que el informe del secretario municipal "sea ejecutado de forma inmediata" y que su contenido sea trasladado formalmente al próximo pleno del mes de abril. La organización sostiene que el Ayuntamiento debe actuar "con arreglo a la legalidad" y dar respuesta a una situación que, a su juicio, "no puede seguir aplazándose".

El partido también expresa su preocupación por el "deterioro institucional" que, según mantiene, "está generando la actuación de los concejales que abandonaron la formación". En su valoración, esta situación ha contribuido a dejar al gobierno local en minoría y a desplazar el proyecto político respaldado en las urnas.

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En su comunicado, NC considera que los ediles que salieron del grupo "han priorizado su situación personal por encima del proyecto político con el que se presentaron a las elecciones". En esa línea, añade que su posterior vinculación a otra formación política agrava, a su juicio, el conflicto político abierto en el Ayuntamiento. Con todo, la organización centra su reclamación en que el alcalde restablezca, según defiende, la normalidad institucional mediante el cumplimiento del informe del secretario.

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