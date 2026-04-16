Un nuevo Patronato impulsará la organización de las fiestas de La Candelaria y San Blas de Ingenio

El municipio cuenta desde este jueves con el Patronato Nuestra Señora de La Candelaria y San Blas, una nueva entidad creada con el objetivo de reforzar la organización, preservación y proyección de las fiestas patronales desde la colaboración con el Ayuntamiento y la Parroquia de La Candelaria, así como con una mayor implicación de la ciudadanía.

La presentación del colectivo tuvo lugar en un acto presidido por la alcaldesa, Vanesa Martín, junto al concejal de Festejos, Rayco Padilla, el presidente del Patronato, José Manuel Hernández, y el vicepresidente, Mencey Estévez. A la convocatoria asistieron representantes institucionales, medios de comunicación, integrantes del tejido asociativo y vecinos del municipio.

Durante el acto, la alcaldesa subrayó la voluntad del nuevo colectivo de trabajar en favor de la ciudadanía y destacó la implicación de personas jóvenes en una iniciativa de carácter altruista vinculada a la vida del municipio. En la misma línea, el concejal de Festejos incidió en la importancia de sumar esfuerzos y valoró la experiencia previa de buena parte de los integrantes del Patronato en celebraciones y actividades locales.

Por su parte, José Manuel Hernández explicó que la iniciativa parte de la inquietud compartida de un grupo de personas vinculadas desde hace años a la actividad cultural y festiva del municipio. Según señaló, el objetivo principal es colaborar y contribuir a la conservación y continuidad del patrimonio festivo relacionado con celebraciones como La Candelaria, San Blas, San Pedro y San Pablo.

El presidente del Patronato indicó además que, tras una labor de investigación en el Archivo Municipal, se ha constatado la existencia de precedentes de participación vecinal en la organización de las fiestas, con referencias a una comisión activa ya en 1972.

Colaboración con el Ayuntamiento y la parroquia

El vicepresidente, Mencey Estévez, señaló que la intención del colectivo es coorganizar las fiestas junto al Ayuntamiento y la parroquia, reconociendo el papel de ambas instituciones en estas celebraciones. También expresó la voluntad del Patronato de colaborar con el conjunto del tejido asociativo y cultural del municipio e hizo un llamamiento a la ciudadanía para sumarse al proyecto. Tanto Hernández como Estévez agradecieron el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento, la parroquia, las personas colaboradoras y el equipo que integra la nueva entidad, al tiempo que expusieron los motivos que han llevado a su creación y las metas que se plantean a partir de ahora.

El acto incluyó la proyección de un vídeo sobre la creación del Patronato y el descubrimiento de un cartel que simboliza el inicio de esta nueva etapa. La parte cultural estuvo presente con la actuación del músico local Abraham Ramos, que interpretó al timple la pieza Cuevas del Recuerdo, de composición propia. El cierre corrió a cargo del propio Ramos junto a la cantante Nadia González, con una versión a guitarra y voz de Nana Triste, de Álvaro Lafuente.

Noticias relacionadas

La constitución del Patronato Nuestra Señora de La Candelaria y San Blas abre una nueva fase en la organización de las fiestas patronales, con la intención de reforzar su desarrollo desde la cooperación institucional, la participación vecinal y la conservación de las tradiciones del municipio